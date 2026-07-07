· التعيين يعزز استراتيجية النمو طويلة الأجل لدى "DWS" والتزامها بترسيخ علاقاتها مع العملاء في الشرق الأوسط

أعلنت شركة "DWS" اليوم، عن تعيين نيلش بارمار رئيساً لمبيعات "Xtrackers" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار مواصلة الشركة توسيع حضورها في المنطقة وتعزيز منصة صناديق المؤشرات المتداولة لديها.

وسيتولى نيلش قيادة مبيعات "Xtrackers" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من أبوظبي، ليركّز على بناء وترسيخ العلاقات مع العملاء، كما سيعمل عن كثب مع فرق المبيعات والمنتجات العالمية لدى "DWS" لتقديم حلول مخصصة لصناديق المؤشرات المتداولة، ودعم نمو منصة "Xtrackers" في المنطقة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال جو كيوان، المدير التنفيذي الأول لفرع "DWS" في أبوظبي العالمي (ADGM)، ورئيس التغطية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس تعيين نيلش التزامنا الراسخ باستراتيجيتنا طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعزّز حضورنا الإقليمي في أسواق تشهد نمواً متسارعاً. وبفضل خبرته الواسعة في مجال صناديق المؤشرات المتداولة وسجله الحافل في بناء علاقات العملاء، نحن على ثقة بقدرته على تقديم حلول تلبي الاحتياجات المتنامية للمستثمرين، وتعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا في المنطقة".

يتمتع نيلش بخبرة تمتدّ لأكثر من 20 عاماً في مجالات صناديق المؤشرات المتداولة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، اكتسب خلالها خبرة واسعة في بناء علاقات العملاء، وتطوير قنوات التوزيع، وتنمية الأعمال. وقد أمضى أكثر من خمس سنوات ضمن فريق "Xtrackers" في "DWS"، حيث أسهم في تعزيز نمو أعمال صناديق المؤشرات المتداولة في المملكة المتحدة وأيرلندا. وانتقل بعد ذلك إلى "WisdomTree"، حيث شغل منصب مدير مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة في المملكة المتحدة وأيرلندا، وأسهم في ترسيخ حضور الشركة في السوق، وتحقيق نمو قوي في حجم الأعمال الجديدة.

كما شغل مناصب لدى مجلس الذهب العالمي، وبنك دويتشه، وعمل مع نخبة من العملاء المؤسسيين في مختلف أنحاء أوروبا.

ويأتي تعيين نيلش امتداداً للتوسع المتواصل لحضور "DWS" في أبوظبي، بعد افتتاح مكتبها في أبوظبي العالمي (ADGM) في أكتوبر 2025. ويعزّز هذا الحضور قدرة الشركة على توثيق علاقاتها مع العملاء والشركاء في المنطقة، وإتاحة الوصول إلى خبراتها الاستثمارية العالمية، ما يرسّخ دورها بوصفها بوابة إلى أوروبا للمستثمرين في سوق ذات أهمية استراتيجية متنامية.

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نبذة عن مجموعة "DWS"

تُعدّ مجموعة "DWS"، التي تدير أصولاً بقيمة إجمالية تبلغ 1.093 تريليون يورو (حتى 31 مارس 2026)، شركة رائدة في إدارة الأصول في أوروبا، وتتمتع بحضور عالمي واسع.

يعمل لدى الشركة نحو 5000 موظف في مكاتبها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، حيث توفر للأفراد والمؤسسات والشركات الكبرى، باقة متكاملة من الحلول الاستثمارية المتكاملة والمحافظ الاستثمارية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهم في مختلف مجالات الاستثمار.

وتمكّنها خبراتها المتنوعة في إدارة الأصول النشطة، والإدارة السلبية، وإدارة الأصول البديلة، من تقديم حلول استثمارية مخصصة لعملائها عبر مختلف فئات الأصول الرئيسة، السائلة منها وغير السائلة. www.dws.com

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

نيك بون

nick.bone@dws.com