أبو خضرة: التكنولوجيا المالية من أكثر القطاعات تحقيقًا للإنجازات خلال الفترة الأخيرة



أبو النجا: اختيار أبو خضرة رئيسًا تنفيذيًا يدعم رؤية الشركة ويستكمل قصص نجاحنا



القاهرة- أعلنت شركة «CowPay» المصرية الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية وميسر خدمات الدفع الإلكتروني عن اختيار السيد/ محمد أبوخضرة رئيسًا تنفيذيًا للشركة بداية من سبتمبر.



يأتي اختيار أبو خضرة نظرًا لخبرته السابقة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية حيث ساهم في نشر الوعي بخدمات التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها خلال فترة عمله السابقة كمديرًا بشركة «Bee» لحلول المدفوعات الإلكترونية، لمدة عشر سنوات وينتقل المهندس حسين المناوي الرئيس التنفيذي للشركة إلى عضوية مجلس إدارتها.



أكد السيد/ محمد أبو خضرة الرئيس التنفيذي لـ«CowPay» على سعادته لاختياره في هذا المنصب قائلاً "في وقت تشهد فيه سوق التكنولوجيا المالية أزهى عصورها نسعى من خلال «كاوباي» لإحداث أثرًا واضحًا في هذه الصناعة الواعدة، وأشعر بالفخر لاختياري في واحدة من أبرز الشركات في سوق التكنولوجيا المالية وهي شركة CowPay، معربًا عن أمله في تحقيق طموحات مجلس الإدارة والمستثمرين في دعم التوسعات المستقبلية للشركة وتعزيز حصتها السوقية.



أشار محمد أبو خضرة إلى أن الفرصة الحالية غير مسبوقة في سوق التكنولوجيا المالية بما يقوم به البنك المركزي من دعم للبنية التحتية المعلوماتية والتشريعية في الوقت نفسه بما يحقق انتشار أكبر لمفهوم الخدمات المالية التكنولوجية في الحياة اليومية، وتشير إحصائيات المركزي أن المعاملات المالية على المحمول سجل 212 مليون معاملة خلال النصف الأول من 2022 بنسبة زيادة 108%، بقيمة معاملات 250 مليارجنيه وكشف البنك أنه تم إجراء نحو 110.6 مليون معاملة شراء، من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار (POS)، وبلغت قيمة تلك المعاملات 108.7 مليار، بالإضافة إلى إجراء نحو 60.3 مليون معاملة شراء عبرالانترنت (E-Commerce)، وبلغت قيمة تلك المعاملات 22.3 مليار بنهاية يونيو 2022.

و أكد السيد محمد أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة عن ثقته في أبو خضرة و قدرته علي نقل الشركة نقلة نوعية و تكملة مسيرة النجاح التي بدائها المناوي حيث أن الشركة الآن تخدم أكثر من 500 عميل و تخطط الشركة الوصول للتوسع و تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاعمال في 2023.



جدير بالذكر ان شركة «كاوباي» هي شركة مصرية حاصلة علي رخصة ميسر دفع Payment Facilitator من البنك المركزي المصري و قد تم انشائها في 2019 و تفتخر ان لديها مجلس إدارة يضم العديد من الخبرات المتميزة في قطاع المدفوعات و الاتصالات.

وتعمل «CowPay» على توفير حلول مبتكرة للشركات والعمال في مجال المدفوعات الإلكترونية وتيسير المدفوعات بما يتيح سرعة في قبول المدفوعات والتحصيلات ويساهم في الشركة العديد من المستثمرين الرواد في مصر والمنطقة.

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