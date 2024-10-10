دبي، الإمارات العربية المتحدة – اتخذت شركة CirrusLabs، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال توفير منتجات البرمجيات والخدمات التكنولوجية ولها فرع في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2022، خطوة تغيير جذرية من خلال تعيين ناغاراج بادمانابهان، وهو شريك سابق في شركة "Deloitte" يتمتع بخبرة تمتد على مدى عقدين من الزمن في مجال الاستشارات، في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. ويهدف هذا التعيين الاستراتيجي إلى تعزيز نمو شركة CirrusLabs في هذه السوق النشطة.

وقد أعرب نعيم حسين، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة CirrusLabs عن حماسته لهذا التعيين، وقال في هذا السياق: "لقد أثبت ناغاراج أنه رئيس دؤوب ويتمتع بسجل متميز في تحقيق نتائج الأعمال من خلال تقديمه الاستشارات التكنولوجية وبرامج التحول التكنولوجي للعملاء في مختلف القطاعات وتحقيقه للنمو المربح، ومسيرته المهنية تشهد له بذلك. وستكون خبرته الواسعة التي اكتسبها في تقديم الاستشارات للشركات الأربع الكبرى عاملاً أساسياً في دعم CirrusLabs على تحقيق إمكاناتها الكاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

من جانبه، عبّر ناغاراج، وهو رئيس استشاري متمرس عبر البرامج الاستشارية والتحويلية، عن حماسه، قائلاً: "أنا متحمس لنقل خبرتنا في مجال المنتجات والهندسة والخدمات التكنولوجية إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتحقيق نتائج تحويلية في مجال الأعمال في هذه المنطقة الحيوية".

قبل انضمامه إلى CirrusLabs، أمضى ناغاراج نحو عقدين من الزمن في العمل لدى شركات استشارية عالمية مثل Deloitte وKPMG وIBM. وكان يتولى قيادة برامج التحول والاستشارات السحابية لصالح شركة Deloitte بصفته شريكاً. كما يعدّ من عشاق لعبة الشطرنج وحاصل على تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ويعمل كأستاذ مساعد في جامعة SP Jain.

هذا وتستعد شركة CirrusLabs لافتتاح مكاتب جديدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وستشرع في تنفيذ خطط توسع سريعة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس التنفيذي الجديد. وبفضل ما يتمتع به من خبرة تمتد على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تقديم نتائج أعمال ممتازة لعملاء الشرق الأوسط، فإن فطنة ناغاراج التجارية وإتقانه لكيفية التعامل مع تعقيدات المنظومة المتغيرة باستمرار في المنطقة تجعل منه رصيداً قيّماً، لا سيّما في ظل خطط التوسع الطموحة لشركة CirrusLabs في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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