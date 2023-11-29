تعاون ديناميكي رائد في مستقبل التجارة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، اليوم عن شراكة استراتيجية مع ستاندرد تشارترد، باعتباره بنك إدارة النقد للمؤسسة، لتحسين الأداء التشغيلي والأداء للتجار الذين يستخدمون Checkout.com في المنطقة.

وتستفيد هذه الشراكة من أحدث التقنيات لدمج أنظمة الدفع بسلاسة وتوفير بنية تحتية تساعد شركة Checkout.com في دخول مرحلتها التالية من النمو وذلك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير تجربة فريدة للعملاء، وذلك من خلال تقديم تغطية شاملة متعددة العملات، وأوقات ممتدة للتمويل، وإدارة متقدمة للسيولة ضمن هيكل حساب معقد، وتنفيذ صرف العملات الأجنبية، ونماذج تسعير شفافة، وتسويات آلية متكاملة مع خطط المقاصة.

وقال وولفغانغ باردورف، أمين الخزينة لمجموعة Checkout.com: "تمثل هذه الشراكة استثمارًا مستدامًا من قبل Checkout.com لتبسيط عملياتنا التشغيلية في المنطقة وتحقيق أداء ومرونة متزايدين يستفيد منها التجار الذين يستخدمون منصتنا. وباعتبارنا أول مزود عالمي للمدفوعات حصلنا على ترخيص تحصيل المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نتشارك مع مؤسسة مالية عالمية موثوقة مثل ستاندرد تشارترد."

وأضاف معتصم حسن إقبال، رئيس مبيعات المعاملات المصرفية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد: "يسعدنا توسيع نطاق أعمال Checkout.com ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل على مستوى المنطقة أيضا. وتدل هذه الشراكة على التزامنا بتشكيل مستقبل التجارة، حيث يلتقي الابتكار والثقة لإعادة تعريف صناعة المدفوعات في جميع أنحاء المنطقة."

ويقدم هذا التعاون الديناميكي إطارًا متطورًا، يجمع بين حسابات العملات المتعددة وتمويل الخزينة مع فترات تمويل طويلة الأمد بالإضافة لمدفوعات الخصم المباشر العابرة للحدود. علاوة على ذلك، فإنه يتيح الوصول إلى المقاصة المباشرة عبر شبكة أعمال ستاندرد تشارترد، مما يسهل مرور المدفوعات ذات القيمة العالية بشكل أسرع من خلال الاستفادة من وصول البنك إلى الأسواق الإقليمية.

وتمثل الشراكة بين Checkout.com وستاندرد تشارترد علامة بارزة في تطور خدمات الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، حيث تشترك كلتا المؤسستين في الالتزام بالابتكار والتميز، وتستعدان معًا لقيادة التحول في التجارة الرقمية وإعادة تعريف مشهد المدفوعات في جميع أنحاء المنطقة.

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نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 57 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 64 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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نبذة عن شركة Checkout.com :

Checkout.com هي شركة تكنولوجيا مالية توفر منصة مدفوعات عالية الأداء. وتعتمد العديد من كبرى الشركات والمؤسسات على منصتنا القائمة على السحابة لمعالجة المدفوعات، وإرسال المدفوعات، وإدارة برامج البطاقات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها مكاتب في نيويورك وباريس ودبي وهونج كونج، وأماكن أخرى حول العالم. ومن عملاء الشركة علامات تجارية عالمية، مثل سوني، شي إن، وايز، باتريون، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية.