ميونيخ/دبي: أعلنت مجموعة BMW عن تعيين جان فيليب باران في منصب نائب أول لرئيس المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا. ويأتي تعيين باران خلفاً لهندريك فون كوينهايم الذي اتخذ قرار التقاعد بعد 37 عاماً من الخدمة في مجموعة BMW.

يتولى باران المنصب الجديد اعتباراً من الأول من أبريل 2022. وبفضل خبرته الطويلة التي تمتد لسنوات عديدة منذ انضمامه إلى الشركة عام 1997 بقسم التسويق BMW France، فقد شغل باران عدة مناصب إدارية عليا، ومن ضمنها الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة BMW Belux، ورئيس MINI Europe، ونائب الرئيس الأول للمبيعات في منطقة أوروبا.

وفي تعليق له، قال جان فيليب باران: "إنه لشرف كبير أن أتولى منصب نائب أول لرئيس المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا. إنها بلا شك منطقة حيوية لصناعتنا، وتتمتع بإمكانات واعدة للغاية لنواصل

مساعينا لبلوغ مستقبل التنقل. وأنا أتطلع للعمل مع جميع زملائنا وشركائنا لمواصلة الحصول على رضا العملاء، والحفاظ على مكانتنا القوية على مستوى المنطقة".

وقال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة BMW AG، والمسؤول عن المبيعات والعلامة التجارية في بي إم دبليو: "نحن متحمسون للغاية للترحيب بجان فيليب باران في منصبه الجديد، ونتطلع إلى استمرار نجاح مجموعة BMW في جميع أنحاء المنطقة. وباعتبار أنه كان يتولى منصب الرئيس الإقليمي السابق في أوروبا، يعتبر جان فيليب عضواً معروفاً لدى فريقنا ولديه سجل حافل من التميز، ويمتلك مجموعة واسعة من الخبرات التي سيوظفها في منصبه الجديد. لقد جمع هندريك فون كوينهايم بين الشغف مع الاحترافية، وكان القوة الدافعة لنجاح الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا. لقد قاد فريقه بنجاح خلال حقبة سريعة التطور في الصناعة. نتمنى له تقاعداً مستحقاً ومرضياً".

بدأ هندريك فون كوينهايم مسيرته المهنية في مجموعة BMW منذ 37 عاماً. ومنذ البداية، اكتسب خبرة واسعة في المبيعات من مختلف مناصب الإدارة العليا مع مجموعة BMW في جميع المناطق في جميع أنحاء العالم قبل أن يتولى منصب المدير العام في BMW Motorrad في عام 2008. ومنذ عام 2012، قاد عملية التوسع في الشركة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في منصب نائب أول للرئيس.

وقال هندريك فون كوينهايم: "لقد تشرفت بالعمل لدى مجموعة BMW خلال العقود الثلاثة الماضية. لقد شهدنا خلال هذه المدة العديد من التغييرات التي نادراً ما تحدث في صناعتنا. ولكن العمل الجماعي والتفاهم بين الثقافات والهدف الواضح كانت هي عوامل نجاح. أود أن أشكر العديد من الزملاء والشركاء والعملاء الذين كان من دواعي سروري العمل معهم وأتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".

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