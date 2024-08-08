المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon اليوم عن تقاعد السيد ميكيل فينتر الرئيس التنفيذي بعد 6 سنوات من العمل في الشركة، ساهم خلالها بدور فعال في إطلاق رحلة التحول الرقمي لمجموعة Beyon. وقد تم تعيين السيد أندرو كالسيث في منصب الرئيس التنفيذي الجديد اعتبارًا من 25 أغسطس 2024.

يملك السيد أندرو كالسيث أكثر من 20 سنة من الخبرة العالمية والقيادية في الإدارة العليا، وقطاع الخدمات المالية، والتسوق عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي. وقد شغل العديد من المناصب التنفيذية العليا، بما فيها منصب الرئيس التنفيذي التجاري، والرئيس التنفيذي للاستثمار، والرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة في عدد من الشركات المرموقة مثل Telenor، و Schibsted.

وفي هذا الصدد، صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon قائلا: "انضم ميكيل فينتر إلى الشركة عام 2019، وبدأنا رحلة التحول الطموحة لشركة بتلكو، وأطلقنا شركة Beyon. وبفضل الجهود الدؤوبة لميكيل ورؤيته وإمكانياته القيادية، نجحنا في تحقيق أداء متميز في جميع أعمال الشركة، بما في ذلك الاتصالات، والتواصل العالمي، والاستثمارات الدولية، والنمو الرقمي."

"وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أتوجه بخالص الامتنان والتقدير إلى ميكيل لإسهاماته وجهوده التي أسفرت عن تحول Beyon إلى شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، وضمن قائمة أفضل الأماكن للعمل"

وأضاف الشيخ عبدالله: "ويسر مجلس الإدارة الإعلان عن تعيين السيد أندرو كالسيث كرئيس تنفيذي جديد للشركة. يملك أندرو سجلا طويلا من الإنجازات والخبرات المتخصصة في مجال الاتصالات والرقمنة والاستثمارات، وهو الشخص المناسب لتحقيق رؤيتنا وتنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق النمو لشركة Beyon. هذا التعيين يمثل الخطوة التالية نحو بناء فريق إدارة قوي يملك الخبرة والكفاءة اللازمة لدفع Beyon نحو تحقيق رؤيتها وتطلعات مجلس الإدارة والمساهمين. ونود أن نرحب بأندرو في Beyon متمنيين له كل التوفيق والنجاح."

وكانت شركة Beyon قد أعلنت مؤخرًا عن تعيينات وترقيات جديدة في مناصب تنفيذية، حيث تم الإعلان عن تعيين السيد ميثم عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة Beyon، والسيدة ريم التاجر في منصب الرئيس التنفيذي المالي والسيدة جيهان حسن في منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Beyon، والسيد عيسى السبع في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Beyon. واليوم، تمثل الكوادر البحرينية الأغلبية من فريق الإدارة التنفيذية للشركة، وذلك بفضل برامج التعاقب الوظيفي المستمرة، وجهود تطوير الإدارة التنفيذية.

ومن جانبه، قال السيد ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon: "لقد تشرفت بقيادة شركة Beyon، كانت رحلة استثنائية ومميزة، وقد سعدت كثيرًا بالعمل مع فريق عمل يتميز بالكفاءة والحماس. ومن خلال الالتزام برؤيتنا، حققنا العديد من النجاحات التي نعتز بها جميعًا. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى سعادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين على دعمهم الكريم لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها. كما أتمنى النجاح والتوفيق للسيد أندرو في منصبه الجديد، وإنني على ثقة من قدرته على تعزيز مكانة Beyon وقيادتها نحو مرحلة جديدة من رحلتها لتصبح شركة تكنولوجيا رائدة عالميًا."

وأضاف السيد ميكيل: "وبينما سوف أفتقد Beyon وجميع فريق العمل، فإنني أتطلع إلى بدء مرحلة جديدة في حياتي مع التركيز على مهامي كعضو مجلس إدارة في كل من أوروبا والشرق الأوسط. وستظل مملكة البحرين تحتل مكانة كبيرة في قلبي، فلذلك سأستمر في الإقامة في هذه البلد الرائعة."

وفي تعليقه قبل استلام منصبه الجديد، قال السيد أندرو كالسيث بأنه يتطلع إلى الانضمام إلى فريق العمل في Beyon: "إنني متحمس للغاية لبدء مهام منصبي الجديد في شركة Beyon في هذه المرحلة من مسيرة الشركة. فإن نجاح الشركة حتى الآن يضع أساسًا قويًا للبناء عليه. وإنني سعيد بالعمل مع الفريق في Beyon لمواصلة تحقيق التقدم وبدء المرحلة التالية من مسيرة التحول وتحقيق هدفنا في أن نكون شركة تكنولوجيا عالمية رائدة."

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