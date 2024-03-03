المنامة – البحرين: أعلنت شركة Beyon عن ثلاثة تعيينات وترقيات جديدة في مناصب تنفيذية، حيث تم الإعلان عن تعيين السيد ميثم عبدالله في منصب الرئيس التنفيذي لبتلكو، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي، وعيسى السبع في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Beyon، حيث سيقدم الثلاثة تقاريرهم مباشرة إلى السيد ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon.

وتفخر شركة Beyon بأن التعيينات والترقيات الثلاثة جاءت من داخل الشركة وتتوافق مع البرامج التي تم تنفيذها على مدى الخمس سنوات الماضية لدعم عملية تخطيط التعاقب الوظيفي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرات الشركة نحو تطوير الكفاءات الوطنية.

ويشغل ميثم عبدالله منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بتلكو منذ عام 2022، وقبل ذلك كان مديرًا عامًا لقسم المستهلكين في بتلكو. ويتمتع ميثم بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الاتصالات المتنقلة والثابتة وحلول الاتصال إلى جانب مراكز البيانات وخدمات المحتوى، كما كان لميثم دور فعال في قيادة رقمنة المنتجات والخدمات، وذلك للارتقاء بتجربة الزبائن.

وانضم الشيخ محمد آل خليفة إلى شركة Beyon عام 2020 حيث كان يعمل قبل ذلك في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وذلك لقيادة طموح الشركة في النمو الرقمي ولعب دورًا حاسمًا في إنشاء شركات Beyon الرقمية. وبقيادة الشيخ محمد، حققت شركات Beyon الرقمية نموًا كبيرًا عبر عمليات الاستحواذ والشراكات إضافة إلى إطلاق المنتجات والخدمات المبتكرة في البحرين والمنطقة.

وشغل عيسى السبع منصب مدير ادارة الدمج والاستحواذ في شركة Beyon منذ انضمامه إلى الشركة في عام 2020، حيث كان يعمل قبل ذلك في بنك UBS في دبي. والجدير بالذكر أن عيسى كان مسؤولاً عن قيادة استراتيجية شركة Beyon لعمليات الاندماج والاستحواذ وتنفيذ المشاريع ذات الصلة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات المكتسبة في العديد من الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ للشركات.

وفي هذا السياق، أعربت الشركة عن تمنياتها بالتوفيق للأعضاء الثلاثة في تولي المسؤوليات الجديدة وعن ثقتها بقدراتهم على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشركة Beyon وشركة بتلكو.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon

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