أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين (AWNIC) عن تحول كبير في قيادتها التنفيذية وذلك من خلال تعيين السيد فريدريك بيسبجيرج رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة إعتباراً من 13 نوفمبر 2023 وذلك خلفاً للسيد بسام جيلميران، الذي تولى قيادة الشركة بكفاءة لأكثر من عقدين من الزمن، ومن المقرر أن يشغل دوراً استشارياً استراتيجياً لمجلس الإدارة.

يتمتع السيد بيسبجيرج، بشخصية متميزة ومعروفة في قطاع التأمين وبسجل حافل من الخبرة والحنكة القيادية في مجال التحول الرقمي – ويتوافق تعيينه بشكل مثالي مع استراتيجية النمو القوية التي تنتهجها (AWNIC)، والتي حظيت بدعم وأقرها مجلس الإدارة بالإجماع.

هذا ويعكس تعيين السيد بيسبجيرج استمراراً لالتزام شركة الوثبة بالريادة في القطاع والابتكار، كما تتطلع الشركة إلى تعزيز مهمتها تحت قيادته ووضع معايير جديدة لقطاع التأمين.

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال السيد بيسبجيرج: "تعدّ شركة الوثبة الوطنية للتأمين من الشركات الناجحة والقوية للغاية وتتمتع بإمكانات هائلة تحفزها على النمو وإحداث تغيير فعال في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أتطلع إلى التعاون مع زملائي والقطاع برمته لرسم معالم مستقبل قطاع التأمين معاً ".

فريدريك بيسبجيرج من مواليد الدنمارك، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التحول الرقمي وابتكار نماذج الأعمال في قطاع التأمين كما يجسد فريدريك القيادة الديناميكية والرؤية الإستراتيجية من خلال مسيرته المهنية التي انطلقت في الشرق الأوسط منذ عام 2013.

شغل السيد بيسبجيرج قبل انضمامه الى (AWNIC) مناصب هامة في كبرى المؤسسات على غرار" AXA" و" Global Healthcare" والتأمين الرقمي (TDI) وذلك بصفته رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصص في التحول الرقمي في التأمين الرقمي، لقد كان بيسبجيرج عضواً مؤسساً لأول برنامج ماجستير مصغر في العالم في إدارة الأعمال في مجال التأمين الرقمي وكما شغل أيضاً منصب نائب الرئيس الأول لشؤون التحول الرقمي والابتكار في شركة ضمان الوطنية للضمان الصحي (Daman)، حيث تولى قيادة مبادرات التحول الرقمي وتمكّن من إنشاء شركة تأمين مرنة ترتكز مهامها على التحول الرقمي.

وكما شغل أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين (QIC)، وهي أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وواحدة من أكبر شركات التأمين في آسيا.

يعد السيد بيسبجيرج متحدث معتمد ومشهور، لا سيما في مجالات مستقبل التأمين وابتكار الأعمال واعتماد التحول الرقمي وهو أيضاً مؤلف كتاب "Insurance_Next"، والذي يعد الدليل العملي حول تحول قطاع التأمين في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19".

#بياناتشركات

-انتهى-

لمحة عن شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع (AWNIC):

يقع المقر الرئيسي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين في امارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بإرث غني يمتد لأكثر من 25 عاماً في خدمة سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بتحالف قوي يضم شركات إعادة التأمين الدولية ذات التصنيف العالمي، مما يضمن الاستقرار المالي والمرونة.

هذا وقد حصلت شركة الوثبة الوطنية للتأمين على تقدير المصرف المركزي الإماراتي لتميزها في التحول الرقمي والخدمات الذكية في عامي 2018 و2019، وتعد الوثبة للتأمين، والتي تبوأت مكانة رائدة في المنطقة من أولى الشركات التي نشرت تقريراً حول الممارسات البيئية والمجتمعية والممارسات ذات الصلة بالحوكمة، الأمر الذي يؤكد مدى تفانيها في تطبيق الممارسات المستدامة للأعمال.

وكما حازت الشركة على تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط باعتبارها واحدة من أكثر الشركات قيمة في الشرق الأوسط لعام 2020، وحصدت أيضاً جائزة الشيخ خليفة للامتياز المرموقة عن الفئة الفضية لالتزامها الثابت بالجودة والتميز التشغيلي والتحول الرقمي وخدمة العملاء المتميزة.

ومع حصول شركة الوثبة الوطنية للتأمين على تقييماً للقوة المالية عند مستوى (BBB-) من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للعام 2023، تؤكد الشركة من جديد مكانتها كمزود تأمين موثوق وجدير بالثقة على نطاق عالمي، كما تعكس شهادات (ISO) العديدة التي حصلت عليها الشركة التزامها بأعلى المعايير في مجال أمن المعلومات، والمسؤولية البيئية، وإدارة الجودة، حيث تواصل المساهمة في وضع معايير الصناعة، وتقديم حلول مبتكرة وتجاوز التوقعات.