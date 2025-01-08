دبي: قرّر أعضاء مجلس إدارة مجموعة أراوند ذا كلوك كومينيكيشن تعيين المؤسس والشريك المساهم رزق نايفة بمنصب رئيس مجلس إدارة المجموعة وذلك بعد أكثر من 6 سنوات من نجاحه بمنصب الرئيس التنفيذي.

ويأتي هذا القرار تقديراً لمساهمات نايفة القيّمة في المجموعة، وخاصة دوره البارز في تأسيس شركة أراوند ذا كلوك وتنميتها إلى وكالة إعلانيّة حائزة على جوائز لتصبح واحدة من الشركات الأكثر ديناميكيّة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، والتي تقدّم خدمات تسويقيّة متكاملة لعملاء في مختلف القطاعات.

قبل تأسيس أراوند ذا كلوك، أمضى نايفة أكثر من 16 عاماً في شركةMCN IPG الشرق الأوسط، ولعب أدواراً رئيسيّة في عدة مناصب وكان آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي. وبفضل خبرته العريقة في مجال الدعاية والإعلان، قرّر رزق نايفة تأسيس ATC في عام 2018، التي أصبحت اليوم تنافس كبرى الشركات في مجال الاتصال والتسويق من خلال فروعها في دبي وأبوظبي وبيروت.

وفي منصبه الجديد كرئيس مجلس إدارة، سيشرف نايفة على خطة توسّع مجموعة ATC في المنطقة من خلال مكاتب جديدة من المقرر افتتاحها في عام 2025 في مصر والمملكة العربيّة السعوديّة. وبالتعاون مع فريق ATC المتعدّد الخبرات، يعمل نايفة على تقديم خدمات شاملة في مجال الاتصال، بدءاً من التصميم الإعلاني، خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، شراء الوسائط الإعلانيّة، وإدارة الفعاليّات، والعلاقات العامة، والرياضة الإلكترونيّة وغيرها من التخصّصات.

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