تعيين جورج صراف مديرًا عامًا عالميًا لشركة ستراتيجي&

المملكة العربية السعودية: تعيين جاد الحاج مديرًا عامًا جديدًا لشركة ستراتيجي& بمنطقة الشرق الأوسط - جزء من شبكة بي دبليو سي – إيذانًا بانطلاق فصل جديد ومرحلة مهمة من مراحل التطور القيادي بالشركة.

تولى جاد الحاج هذا المنصب ليصبح بذلك عضوًا رسميًا في فريق قيادة الشركة. وقبل توليه لهذه المهمة الجديدة، عمل جاد كشريك ومدير لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات والتحول الرقمي بالمنطقة، وتمكن خلال هذه الفترة من اكتساب خبرات فنية كبيرة وتحقيق سجل حافل بالنجاح في دفع عجلة النمو بالشركة.

وفي هذا السياق، صرح هاني أشقر الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلًا "يعد تعيين جاد الحاج فصلًا جديدًا ومهمًا في مسيرة ستراتيجي& بمنطقة الشرق الأوسط. وحيث إنه يتمتع بالمزيج المناسب من الخبرات، والرؤى القطاعية المتخصصة، والتركيز القوي على تحقيق أفضل النتائج للعملاء فأنا على يقين بأننا سنستمر تحت قيادته في تعزيز قدراتنا بالمنطقة ومساعدة عملائنا في انجاز برامج التحول المعقدة والمؤثرة".

يتولى جاد هذه المهمة الجديدة خلفًا لجورج صراف الذي شغل المنصب في عام 2018 وكان له دور محوري في دفع عجلة النمو والتطور المؤسسي لأعمال ستراتيجي& بمنطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل، سيتولى جورج منصب المدير العام العالمي لشركة ستراتيجي& بدءًا من يوليو 2025 وسيستمر في التعاون مع عملائنا بالمنطقة.

وفي سياق متصل، علق دامير ماراس مدير الاستشارات العالمية في بي دبليو سي قائلًا "حققت ستراتيجي& الشرق الأوسط نموًا ملفتًا تحت قيادة جورج صراف الذي أخذ على عاتقه توجيه أعمال الشركة في فترة من التحولات الكبرى ما أسهم في تعزيز قدراتها القطاعية وترسيخ مكانتنا كمستشار يحظى بثقة العملاء في جميع أنحاء المنطقة. ومع تولي هذا الدور العالمي الجديد، سيتمكن جورج من تعزيز مكانة ستراتيجي& كمكون محوري ومتميز ضمن محفظة خدماتنا الاستشارية".

انطلقت أعمال ستراتيجي& بمنطقة الشرق الأوسط منذ سبعينيات القرن الماضي، وكانت أول شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية تفتتح مكاتب لها بالمنطقة في عام 1993 بدءًا من مكتب أبوظبي تليه مكاتب دبي، وبيروت، والرياض، والقاهرة، والدوحة. ويتجاوز عدد العاملين بالشركة 900 موظفًا، وتقدم خبرات فنية عميقة لتحقيق أثر تحولي ملموس لعملاء المنطقة عبر مختلف القطاعات ومنها قطاع المستهلكين والتجزئة، والثقافة والترفيه، والطاقة والموارد والاستدامة، والقطاع الحكومي والعام، والصحة، والاستثمار متعدد القطاعات، والعقارات، والتقنية والخدمات الرقمية، والسفر والسياحة.

نبذة عن شركة ستراتيجي&

ستراتيجي& هي شركة رائدة عالميًا في تقديم الاستشارات الاستراتيجية. تتمتع بمكانة فريدة تخولها دعمكم في تحقيق مستقبل أفضل يقوم على التميز بما يتناسب مع متطلباتكم الفريدة. تجمع بين الرؤية الاستشرافية الثاقبة، والخبرة العملية، والتقنيات والقدرة على التوسع في العمل لمساعدتكم في تحسين استراتيجيتكم وتحفيز التحول منذ اليوم الأول.

وانطلاقًا من كونها شركة الاستشارات الاستراتيجية الوحيدة التي تعمل على نطاق واسع وتشكل جزءًا من شبكة خدمات احترافية عالمية، تحرص على العمل بشكل وثيق مع فرق المشاريع لتقديم المشورة لكم، وتوضيح المسار الذي ينبغي أن تتبعوه، والخيارات التي يتعين عليكم اتخاذها لتحقيق أهدافكم، والوسائل التي يجدر بكم اتباعها للوصول إلى نتائجكم المنشودة.

ومن خلال هذه الجهود، تضع آلية قوية وعملية لإعداد الاستراتيجيات تضمن رصد الإمكانات وتنفيذ المهام بفعالية. فالاستراتيجية هي التي تمكّن المؤسسات من التعامل مع التغييرات الطارئة وتحقيق نتائج تعيد رسم ملامح المستقبل، وهي التي تتيح تحويل الرؤية إلى حقيقة وواقع ملموس.

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