أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن ترقية عدد من كوادرها إلى عدة مناصب في مختلف أقسام الشركة، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتطوير فريق عملها وتنمية الكوادر البحرينية الوطنية والاستثمار في العنصر البشري على النحو الذي يعزز مستويات الأداء والابتكار والتنافسية لدى الشركة، ويعزز من ريادتها في مساندة الخطط والتوجهات الوطنية ذات الصلة في مملكة البحرين.

وشملت ترقيات المناصب القيادية العليا كلاً من الآنسة حصة حسين نائباً للرئيس التنفيذي لشركة بنفت عن مركز البحرين للمعلومات الائتمانية وشؤون البيانات، والسيد رياض المعراج رئيساً تنفيذياً لتقنية المعلومات، والسيد نزار معروف رئيساً تنفيذياً للتسويق والاتصال المؤسسي، والسيدة لطيفة المطوع مديراً عاماً مساعداً لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى موظفين في عدة مناصب ضمن مختلف أقسام الشركة بمستوياتها المختلفة.

وبهذه المناسبة، تقدم السيد عبد الواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، بخالص التهاني للموظفين الذين حصلوا على الترقية، قائلاً: "يحدونا الفخر والاعتزاز للإعلان عن هذه الترقيات لموظفينا المخلصين التي جاءت نتيجة إسهاماتهم السخية وتفانيهم وعملهم الدؤوب الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق نجاحات ملموسة في الشركة خلال الفترة الماضية، كما أننا نفخر برؤية موظفينا البحرينيين يصعدون السلم الوظيفي بكل كفاءة وجدارة ويتولون المناصب القيادية في الشركة، بما يعزز زخم جهودنا في "بنفت" الرامية إلى بناء فريق قيادي ملهم من السواعد الوطنية القادرة على تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية وقيادة التحول في القطاع المالي".

وأضاف أن نسبة البحرنة اليوم في "بنفت" وصلت إلى 93.6% انطلاقاً من السعي المستمر نحو إحلال الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية وتطوير قدراتها ودعم تقدمها الوظيفي، وتهيئة بيئة عمل تساعد المواهب البحرينية على النمو والازدهار، مشيراً إلى أن تعزيز حضور المرأة في الشركة ورفع نسبة إسهام العنصر النسائي ككل في القطاع المالي يأتي أيضاً في صلب أولويات "بنفت"، مؤكداً استمرار جهود "بنفت" في دعم مسيرة جميع موظفيها وتزويدهم بالتدريب والتوجيه اللازمين، انطلاقاً من إيمان الشركة الراسخ بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو استثمار مربح دائماً.

هذا وكانت الانسة حصة حسين قد التحقت بالعمل لدى شركة "بنفت" في عام 2005، وهي تحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديبول وشهادة بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتتمتع بخبرة 20 سنة في مجال المعلومات الائتمانية وشؤون البيانات، بالإضافة الى التكنولوجيا المالية والإدارة التقنية. فيما التحق السيد رياض المعراج في عام 2017، ويحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غلامورغن بالمملكة المتحدة وشهادة بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة البحرين ، ويمتلك خبرة تزيد عن 26 عاماً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالقطاع المصرفي. وانضم السيد نزار معروف إلى شركة بنفت في عام 2017، ويحمل شهادة ماجستير في تقنية المعلومات من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة بكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، ويملك خبرة تزيد عن 25 عاماً في هندسة الإجراءات والابتكار والإعلام وتطوير الاستراتيجيات بقطاع تقنية المعلومات، فيما انضمت السيدة لطيفة المطوع إلى بنفت في عام 2017 وتحمل شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة البحرين ودبلوم متقدم في الصيرفة الإسلامية ، وتعتبر خبيرة في مجال إدارة المخاطر حيث تحمل شهادة مدير مخاطر معتمد من PRIMIA، وتمتلك العديد من الشهادات الاحترافية في مجال التكنولوجيا المالية و إدارة المخاطر ومنع الاحتيال بالاضافة إلى خبرة 19 عاماً في مجال إدارة المخاطر وقطاع البنوك.

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