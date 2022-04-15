بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الإسبوع تسجيل 1558 مبايعة بقيمة 4.45 مليار درهم، منها 246 مبايعة للأراضي بقيمة 1.49 مليار درهم و1312 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.96 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى تليها مبايعة بقيمة 153 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 105 مليون درهم في منطقة اليفره 3. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 147 مبايعة بقيمة 351 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 260 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعة بقيمة 332 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 103 مبايعة بقيمة 282 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.87 مليار درهم منها 66 رهونات أراضي بقيمة 1.07 مليار درهم و264 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 918 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 460 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 497.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 234 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 50 مليون درهم.

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