دبي، الإمارات العربية المتحدة، فاز توماس وان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين لإدارة التطوير العقاري، بجائزة “الرئيس التنفيذي للعام ضمن جوائز Design Middle East Leaders in Architecture Awards 2026، تقديراً لإسهاماته في تطوير قطاع إدارة التطوير العقاري في دولة الإمارات، وقيادته الشركة لتحقيق نمو متسارع، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع التي تشرف على إدارتها 43 مليار درهم إماراتي

منذ تأسيس شركة ريفاين لإدارة التطوير العقاري في عام 2021، قاد توماس وان مسيرة نموها لتصبح واحدة من أبرز شركات إدارة التطوير العقاري في دولة الإمارات، حيث تشرف اليوم على محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 43 مليار درهم إماراتي، تضم أكثر من 50 مشروعاً وما يزيد على 6,000 وحدة تم تسليمها أو يجري تطويرها بدعم من الشركة. كما قاد وان إطلاق نموذج التطوير كخدمة(DaaS) ، الذي يجمع مختلف مراحل التطوير العقاري ضمن منظومة متكاملة، وأسهم من خلاله في تقديم مشاريع عقارية تحمل علامات تجارية عالمية، إلى جانب إعادة صياغة آليات تخطيط المشاريع وتطويرها وطرحها في السوق، عبر نهج قائم على الابتكار يواصل إحداث أثر ملموس في القطاع.

قال توماس وان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفاين لإدارة التطوير العقاري: «يشرفني الحصول على هذا التكريم، الذي يعكس التزام فريق ريفاين بأكمله، والثقة التي منحنا إياها عملاؤنا وشركاؤنا منذ تأسيس الشركة. وكان طموحنا منذ اليوم الأول يتمثل في إعادة صياغة مفهوم إدارة التطوير العقاري من خلال الجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والحلول المبتكرة، والتنفيذ الفعّال، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة. وسنواصل التزامنا بدفع القطاع نحو آفاق جديدة، ودعم المطورين في تقديم مشاريع ترسم ملامح مستقبل المشهد العقاري في دبي.»

نبذة عن ريفاين

تواصل "ريفاين" ترسيخ مكانتها بوصفها الشركة الرائدة في مجال إدارة التطوير المتكامل في دولة الإمارات، إذ تقدم خدمات شاملة لمطوّري المشاريع داخل الدولة وخارجها في منطقة الخليج والعالم. وتتبنّى الشركة مفهوم «التطوير كخدمة» (DaaS)، الذي يهدف إلى تمكين المطورين والمستثمرين عبر تبسيط عمليات التطوير وتحقيق نتائج أكثر كفاءة وفعالية. وللمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة www.refinedubai.com

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دعاء هليل

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