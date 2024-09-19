دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدرياتيك 42 عن تعيين إريك روبرت بيلارد في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، والتي ستبدأ فصلاً جديداً في رحلتها المتميزة نحو الريادة في قطاع اليخوت العالمية.

يتميز إريك روبرت بيلارد بخبرة واسعة وسجل حافل في قطاع خدمة اليخوت الذي يعتبر من القطاعات المتخصصة للغاية. وتهدف شركة أدرياتيك 42 تحت قيادة إريك إلى الارتقاء بخدماتها الخاصة باليخوت الفاخرة لترسيخ مكانة الشركة وأهمية ميناء الجبل الأسود "بورتو مونتينيغرو" كمركز رائد في البحر الأبيض المتوسط ​​لأصحاب ومدراء وقباطنة اليخوت الفاخرة الراغبين بالحصول على خدمات استثنائية، وتحقيق قيمة مثلى وتمكين استفادتهم من مرافق عالمية المستوى.

ويأتي هذا التعيين الإستراتيجي الجديد على مستوى القيادة في شركة أدرياتيك 42 بعد الإعلان في وقت سابق من هذا الصيف عن تعيين ديفيد مارغاسون رئيساً لمجلس إدارة شركة أدرياتيك 42.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد مارغاسون، رئيس مجلس إدارة "أدرياتيك 42": "يسعدنا الترحيب بتولي إريك منصبه الجديد، حيث سيساهم بدور كبير في تعزيز مكانة شركة أدرياتيك 42 كوجهة رائدة لليخوت الفاخرة في البحر الأبيض المتوسط، بفضل رؤيته الإستراتيجية ونهجه القيادي والتعاوني. ويؤكد تعيين إريك على التزامنا المشترك مع شركة الأحواض الجافة العالمية بتعزيز مجموعة خدماتنا وتمكين نموّ قطاع اليخوت في جمهورية الجبل الأسود - مونتينيغرو" .

ومن جانبه، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "تشهد شركة أدرياتيك 42 مرحلة هامة في مسيرة نموّها؛ حيث تساهم في تعزيز مكانة الجبل الأسود "مونتينيغرو" كمركز عالمي رئيسي لليخوت. وأنا على ثقة بأنّ قيادة إريك ستلهم الابتكار وتحافظ على أعلى معايير الجودة والسلامة لدينا، ونتوقع للشركة تحقيق نجاح كبير في ظلّ تعاونه مع ديفيد في الإشراف على قيادة الأعمال".

وبدوره، قال إريك روبرت بيلارد، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أدرياتيك 42: "يشرفني أن أتولى مهام القيادة والإشراف على فريق الشركة الموهوب، لننطلق نحو الاستفادة من فرص النموّ المستقبلية بالاعتماد على إستراتيجيتنا القوية؛ حيث نسعى إلى تطوير معايير جديدة في قطاع خدمات اليخوت الفاخرة وتجديدها، وذلك اعتماداً على التزامنا بالتميز والجودة. وأتطلع للتواصل مع شركائنا ومتعاملينا خلال معرض موناكو لليخوت، مع تركيزنا على مواصلة الارتقاء بعروض خدماتنا"

ويعتبر حوض أدرياتيك 42 للسفن الذي أعيد تطويره حديثاً لخدمة وإصلاح وتجديد اليخوت الفاخرة في بيجيلا، مشروعاً مشتركاً بين "بي إم هولدينغز ذ.م.م" التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار، وبين شركة الأحواض الجافة العالمية – دبي التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية. ويتميز حوض "أدرياتيك 42" للسفن بموقعه الإستراتيجي في خليج كوتور، على بعد 3 كم فقط من مرسى اليخوت الفاخرة الشهير ومجتمع الواجهة البحرية في ميناء الجبل الأسود.

الجدير بالذكر أن فريق أدرياتيك يضم 100 موظف، وفي ظلّ القيادة الجديدة، من المقرر أن يوسع الفريق مجالات عمله، ويواصل تقديم خدماته الاستثنائية إلى جانب الحرص على الالتزام بالاستدامة والابتكار.

نُبذة عن الأحواض الجافة العالمية:

أصبحت شركة الأحواض الجافة العالمية بدبي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، على مدار الأعوام الـ 39 عامًا الماضية، المزوّد الرائد للخدمات البرية والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة. وبإشراف المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيّب الله ثراه"، تمّ تصميم هذا المشروع الطموح الذي يتميز بموقع استراتيجي في قلب منطقة سريعة التطوّر على مستوى العالم.

وتقوم "الأحواض الجافة العالمية" بإكمال أكثر من 300 مشروع سنوياً في المتوسط، ولديها سمعة رائدة بقدرتها على إنجاز 42 مشروعاً من مشروعات إعادة التجديد في وقتٍ واحد. وتقع الساحة بجوار ميناء راشد في دبي، وتمتد على مساحة 200 هكتار، وتضم ثلاثة أحواض للسفن ورصيفًا عائمًا، بالإضافة إلى مساحة للرسو تزيد عن 3700 متر مربع. كما أنها تتميز برافعة عائمة داخلية يمكنها رفع 2000 طن متري، بما في ذلك وزن المعدات اللازمة لجميع أنواع عمليات الرفع الثقيلة. وتجاوزت الشركة الأرقام القياسية المعتادة في عدد من أكبر مشروعات عمليات التصنيع البحري والبناء الجديدة في العالم.

وتحرص الأحواض الجافة العالمية على مواصلة التميز وتحقيق مزيد من النجاحات للصناعة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كساحة مفضلة للسفن على مستوى العالم.

نبذة عن ميناء الجبل الأسود و"أدرياتيك ماريناس" و"بي إم هولدينجز ذ.م.م"

"بي إم هولدينجز ذ.م.م" هي شركة قابضة تابعة لشركة "أدرياتيك ماريناس" المالكة والمطورة والمشغّلة لميناء ومجتمع اليخوت الفاخرة المطلّ على الواجهة البحرية الواقع في تيفات، في خليج كوتور، في الجبل الأسود.

وتعتبر "أدرياتيك ماريناس" شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار المطوّر والمشغّل المتخصّص للوجهات البحرية الخاصة باليخوت. أما ميناء الجبل الأسود، فهو منشأة حديثة رائدة لليخوت الفاخرة وقرية مارينا بحرية في البحر الأبيض المتوسط، تمّ تصميمها لتلبية الاحتياجات المتقدمة لجميع اليخوت وأصحابها وضيوفها وطواقمها، مع التركيز على بنية تحتية مخصّصة لليخوت العائمة الأكبر حجمًا. وتضم المارينا حالياً 455 رصيفًا وأكثر من 350 شقة فاخرة تم تسليمها وبيعها بالكامل، بالإضافة إلى أكثر من 100 وحدة للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، تشتمل على مطاعم وبارات ومقاهي ومتاجر ووسائل راحة وفندق ريجنت من فئة الخمس نجوم مع أكثر من 120 جناحاً وشقة فاخرة. ويشهد "بوكا بليس"، أحدث أحياء ميناء الجبل الأسود، توسعاً مستمراً مع تقديم 213 وحدة سكنية خاصة ومدارة إلى جانب "سيرو"، أول فندق يدمج مفهوم اللياقة البدنية بالتعاون مع شركة "كيرزنر إنترناشيونال".

-انتهى-

#بياناتشركات