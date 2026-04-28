دبلن، إيرلندا: أعلنت شركة«كور42»، التابعة لمجموعة «جي42» والمتخصصة في حلول السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعيين « إيما كلوني» في منصب نائب أول للرئيس للمبيعات والاستراتيجية الدولية، ومديراً عاماً للشركة في إيرلندا.

وستتولى «كلوني» قيادة الاستراتيجيات التجارية الدولية، والعمل على توسيع نطاق أعمال الشركة في عدد من الأسواق الرئيسة، مع الإشراف على تطوير حلولها في الحوسبة السحابية السيادية وخدمات الذكاء الاصطناعي، استجابةً للطلب المتنامي على بنى تحتية موثوقة قادرة على تشغيل التطبيقات المتقدمة بكفاءة واستقرار.

تعمل «إيما كلوني» بإشراف مباشر من بـ «شريف توفيق»، الرئيس التنفيذي للأعمال في «كور42» وتباشر مهامها من «دبلن»، حيث يقع المقر الأوروبي للشركة الذي أُنشئ في ديسمبر 2025، ليكون نقطة ارتكاز للعمليات الإقليمية، ومركزاً لتقديم الخدمات للعملاء، وقيادة الجوانب التقنية، وتعزيز علاقات الشراكة، في إطار خطة توسع تستهدف ترسيخ حضور «كور42» في الأسواق الأوروبية.

وتُظهر مؤشرات السوق أن أكثر من 60% من المؤسسات الأوروبية تتجه نحو تبني حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، في حين يُتوقع أن يصل الإنفاق على الخوادم المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى 46.8 مليار دولار بحلول عام 2026، ما يضع هذا التعيين في سياق مرحلة تشهد إعادة ترتيب أولويات البنية التحتية الرقمية في القارة.

وتحمل كلوني خبرة تمتد لثلاثة عقود في مجالات الحوسبة السحابية والتقنيات المؤسسية، حيث شغلت أخيراً منصب المدير العام لبرامج الأعمال العالمية في «جوجل كلاود»، وقادت مبادرات لتعزيز كفاءة المبيعات والعمليات وتنمية المواهب التقنية، وأسهمت في تسريع طرح الحلول في الأسواق. وقبل ذلك، لعبت دوراً في تنمية أعمال «جوجل كلاود» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مراحلها الأولى، وأسهمت في توسّعها السريع حتى أصبحت أعمالها تدرّ عوائد بمليارات الدولارات.

وشغلت كذلك مناصب قيادية في «مايكروسوفت»، حيث قادت فريقاً عالمياً تولّى إدارة شراكات تقنية استراتيجية في قطاع الخدمات المالية، وأشرفت على الإيرادات، واستراتيجيات تسويق وطرح الخدمات، إلى جانب تطوير حلول مشتركة على نطاق دولي. ثم تولت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع الإعلانات والخدمات الرقمية في أوروبا، قادت خلالها فريقاً يضم 120 موظفاً في 15 دولة. كما اضطلعت بمسؤوليات على مستوى مجلس الإدارة في شركة «ساب» بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وتولت مسؤولية تنمية إيرادات خدمات الحوسبة السحابية.

وبهذا الصدد صرّح «شريف توفيق»، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «كور42»، أن التركيز في أوروبا والأسواق الدولية الأخرى يتجه حالياً نحو تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بكفاءة وموثوقية، مشيراً إلى أن مفاهيم السيادة الرقمية والمرونة التشغيلية والبنية التحتية أصبحت عوامل حاسمة. وأضاف أن تعيين « إيما كلوني» يعكس التزام الشركة ببناء حضور إقليمي قوي يدعم هذا التحول. وأكد أن خبرة «كلوني» في تنمية أعمال الحوسبة السحابية داخل كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب فهمها العميق لطبيعة السوق الأوروبية، ستسهم في توسيع نطاق حضور الشركة وتعزيز شراكاتها في المنطقة.

من جانبها، أكدت «إيما كلوني» أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة، في ظل الزخم المتسارع وموقعها التنافسي الواضح، مشيرة إلى أن طموحات «كور42» وحجم الفرص المتاحة شكّلا دافعاً رئيسياً لانضمامها، معربة عن تطلعها للعمل على تعزيز حضور الشركة في أوروبا ودعم مسار التوسع خلال المرحلة المقبلة.

تسهم «إيما كلوني» في إعداد جيل جديد من القيادات في مجال الأعمال الدولية، حيث تعمل على إرشاد القيادات النسائية الصاعدة عبر شبكات مهنية في أيرلندا وخارجها. كما تشارك في مناقشات تتناول قضايا الحوكمة والنمو من خلال عضويتها في عدد من المؤسسات المهنية، من بينها «WB Directors UK» و«Institute of Directors»، إلى جانب دعمها لعدد من الجهات الخيرية في مجالات الاستراتيجية والاستدامة طويلة الأمد. وتحمل «كلوني» مؤهلات أكاديمية من جامعة دبلن، ومن معهد «INSEAD» في فونتينبلو.

نبذة عن "كور 42"

تُعد «كور42»، إحدى شركات مجموعة «جي42» الإماراتية، من أبرز مزوّدي خدمات وحلول الحوسبة السحابية السيادية، والبنية التحتية المتطورة للذكاء الاصطناعي بكافة خدماته. وتسعى الشركة إلى تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات، لتحقيق أهداف التحول الرقمي الطموحة بسرعةٍ وكفاءةٍ عالية. وتعمل «كور42» على بناء الركائز الرقمية الأساسية التي تخدم المجتمعات الذكية، كما تتولى إدارة شبكة "جي42" للذكاء الاصطناعي التي تُحوّل القدرات الحوسبية الضخمة إلى خدماتٍ متاحةٍ عند الطلب، وعلى نطاقٍ واسع. وتُشكّل هذه الأسس قاعدةً لتمكين الجهات من توسيع استخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والاستفادة من بياناتها الخاصة بفاعليةٍ لتحويلها إلى نتائج عملية ملموسة.

