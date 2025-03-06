القاهرة، فاز السيد أحمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين - مصر، بعضوية اللجنة الإدارية للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات لمدة ثلاث سنوات في الانتخابات التي أجريت مؤخرا. وتعكس هذه الخطوة حرص قطاع التأمين المصري على الاستفادة من الخبرات القيادية والكفاءات المتخصصة في تطوير المنظومة التأمينية وتعزيز كفاءة القطاع.

جاء هذا الفوز تقديرًا لمسيرة لطفي المهنية التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع التأمين، حيث شغل العديد من المناصب القيادية داخل مصر وخارجها، مما أكسبه خبرة واسعة في إدارة العمليات التأمينية وتطوير استراتيجيات النمو. كما عزز لطفي خبراته من خلال الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة في مجالات التأمين، والإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، مما زاد من قدرته على دعم قطاع التأمين المصري وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

ويعكس هذا الفوز مدى التزام أليانز مصر بخلق قيمة حقيقية لعملائها وموظفيها وشركائها، من خلال تعزيز الابتكار، وتطوير القطاع، وتمكين القيادات لدعم كفاءة سوق التأمين المصري.

وجدير بالذكر أن اللجنة الإدارية للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، التي أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2019، تتكون من سبعة من كبار التنفيذيين بشركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني، ويتولى الأعضاء مسؤولية انتخاب رئيس اللجنة من بينهم.

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