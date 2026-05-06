القاهرة - للعام الثالث على التوالي، أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط المهندس/عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في قطاع العقارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026. وجاء اختيار سليمان هذا العام مصحوبًا بتقدّم ملحوظ في تصنيفه مقارنة بالعام الماضي، كما احتل المركز الخامس بين أبرز القادة المصريين في القطاع.

يعكس هذا التقدّم في تصنيف فوربس الشرق الأوسط استمرارية الأداء القوي والتوسع المدروس الذي تقوده ماونتن ڤيو، كما يرسّخ حضورها بين الشركات العقارية المصرية الأكثر تأثيرًا على الساحة الإقليمية. يستند التصنيف لمجموعة من المعايير، من بينها عدد سنوات الخبرة، وحجم محفظة الأراضي، وعدد الوحدات المملوكة، وقيمة المشروعات المنجزة وتلك قيد التنفيذ، فضلًا عن مدى الالتزام بمواعيد التسليم وجودة تجربة العملاء.

يُعد المهندس عمرو سليمان من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع التطوير العقاري في مصر والمنطقة، حيث يعتمد منهجه في القيادة على التنفيذ الفعلي للمشروعات والمجتمعات العمرانية، وتعظيم القيمة على المدى الطويل، إلى جانب رؤيته الطموحة التي تضع الابتكار والحداثة في صميم فلسفة التصميم والتنمية العمرانية. وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا ، نجحت ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، تضم اليوم أكثر من 50,000 أسرة مقيمة في مشروعات الشركة، بما يعكس نجاح نموذجها في تقديم تجربة سكنية متكاملة ترتكز على جودة الحياة.

في الوقت نفسه يأتي هذا التكريم امتدادًا لمسيرة حافلة من الإنجازات التي حققتها ماونتن ڤيو بقيادة المهندس/عمرو سليمان، إذ عكست المؤشرات التشغيلية خلال 2025 نموًا واضحًا في أداء الشركة، مع تحقيق مبيعات بقيمة 104 مليارات جنيه، وضخ استثمارات إنشائية بلغت 20 مليار جنيه، إلى جانب تسليم 2,100 وحدة خلال العام. وفي عام 2026، تواصل الشركة تسريع وتيرة التنفيذ عبر استهداف استثمارات إنشائية بقيمة 25 مليار جنيه، وخطة لتسليم 3,000 وحدة، بما يؤكد استمرارها في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري وتعزيز معدلات الإنجاز عبر مشروعاتها المختلفة.

ويعكس اختيار المهندس عمرو سليمان ضمن هذه القائمة دوره القيادي وتأثيره المتنامي في قطاع التطوير العقاري على المستويين المحلي والإقليمي، كما يُعد شهادة واضحة على قدرته على الإسهام في تشكيل ملامح السوق وتعزيز حضور الكفاءات المصرية في المحافل الإقليمية. ويؤكد هذا التصنيف مكانته كأحد الأصوات المؤثرة في ملف التنمية العمرانية وتصدير العقار، في ضوء الأدوار المؤسسية التي يشغلها، حيث يشغل منصب وكيل أول لشعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية المصرية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، إلى جانب عضويته في اللجنة الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء المعنية بملف التنمية العمرانية وتصدير العقار.

نبذة حول ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري



ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

-انتهى-

#بياناتشركات