استثماراً في قدراتهم ومواصلة تمكينهم

الإمارات العربية المتحدة – دبي : ضمن جهود ترسيخ رؤيتها نحو شباب قيادي وصحي، وتحقيق مستهدفات رسالتها لخلق فرص من الشباب وإلى الشباب، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة 2023 – 2025 وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، ليعد امتداداً لجهودها الداعمة للشباب والتي تستثمر في طاقاتهم الإبداعية ومواصلة تمكينهم، وذلك ضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن من خلال رؤية استراتيجية طموحة تعكس التزامها بتعزيز دورهم الحيوي في تحقيق أهداف المؤسسة.

وفي هذا الصدد أكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إعلان التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة للفترة 2023-2025، يجسد حرص المؤسسة واهتمامها بتفعيل دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، وعكس تطلعات موظفيها الشباب وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها، وإشراكهم في صنع القرار، داعياً أعضاء مجلس شباب المؤسسة إلى توظيف قدراتهم واستثمار امكانياتهم لصنع شباب قيادي قادر على استشراف المستقبل.

ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الوظيفية الشابة يشكلون تنوعاً أكاديمياً ومهنياً يخدم مسيرة التنمية الوطنية، من خلال مجموعة من المواهب والخبرات العملية التي تعكس صوت الشباب وتكرس مشاركتهم على مستوى منشآت المؤسسة، كما سيساهم المجلس في تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية، واستضافة الفعاليات بالتعاون مع الشركاء ومجالس الشباب، مما يسهم في دعم قدراتهم وتمكينهم من تحقيق الإنجازات التي تخدم المجتمع.

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