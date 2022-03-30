المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اختار برنامج السفراء الشباب The Ambassadors Program الطالبة بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي لولوة عبد الرؤوف السادة لتكون سفيرة للشباب من مملكة البحرين، إيماناً من البرنامج بدور الشباب كعنصر فاعل وأساسيّ في المجتمع، وثقةً منه بطاقاتهم، وأهمية تنمية مهاراتهم وإعدادهم لتحمّل المسؤوليّات وتطوير مجتمعاتهم، من خلال توفير بيئة مناسبة لهم، ليُبادرون، ويُبدعون، ويقودون، وينجحون.

وتم ترشيح السادة لتكون أول سفيرة بحرينية منتدبة لدى "جمعية الشباب" التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 27 المزمع عقدها في أغسطس المقبل بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظيراً لدعمها لفئة الشباب، وعطاءها على مدى سنوات في الأعمال التطوعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثيلها للمرأة في المؤتمرات التي تناقش قضايا التنمية المستدامة.

هذا، ويسعى برنامج السفراء الشباب إلى تمكين الشباب من الجنسين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و32 عاما من أكثر من 120 دولة ليصبحوا قادة مؤثرين من أجل التنمية المستدامة، إلى جانب سعي البرنامج إلى نشر روح الصداقة وتشجيع العمل الشبابي لدى المشاركين من السفراء الشباب المنتدبين من مختلف دول العالم.

وقالت السادة بعد إعلانها سفيرة للشباب للعام 2022: "سعيدة جداً بهذه الترشيح الدولي، وهدفي هو إيصال الأنشطة الشبابية الساعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين إلى العالم، وأنّ أُمثل بلدي البحرين وجامعتي جامعة الخليج العربي في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وأنّ اعمل على إشراك شريحة أكبر من الشباب في العمل التطوعي لتحقيق الأهداف التنموية". وأضافت قائلة: "ادعو الشباب البحريني إلى تحمل المسئولية الوطنية بجدارة واقتدار والانخراط في الاعمال التطوعية في مختلف الميادين، فهذا العطاء المخلص هو الإنجاز بعينه، وهو خير تمثيل للوطن".

وفي السياق ذاته، أعربت عن جزيل شكرها وتقديرها إزاء الدعم والتشجيع والاهتمام من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، وعن تقديرها لكل الجهود التي يبذلها رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي ونوابه وأعضاء الهيئة الاكاديمية بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي لدعم الشباب بالجامعة وتمكينهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع المحلي والخليجي، وليكونوا قيادات قادرة على تحمل المسئولية ودفع عجلة التنمية في المستقبل القريب.

يشار إلى أن جمعية الشباب The Youth Assembly تأسست في العام 2004 من قبل مؤسسة سفراء الصداقة FAF-Friendship Ambassadors Foundation، وهي منظمة غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة، ومرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة UN Department of Global Communications ، ولها مركز استشاري لدى اليونسكو والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ضمن برنامج السفراء الشباب.

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