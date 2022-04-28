وصلت الأرباح الصافية إلى 63.1 مليون دولار (232 مليون درهم) مقارنة بخسائر بلغت 242.9 مليون دولار (892 مليون درهم) في 2020

ارتفع صافي الدخل العقاري بمعدل 7.7% على أساس سنوي إلى 56.0 مليون دولار (206 مليون درهم)

بلغت قيمة التدفق النقدي من العمليات 18.4 مليون دولار (67.6 مليون درهم)، ما يمثل 36 ضعف مستواه في 2020

ارتفعت قيمة الأصول الصافية للسهم بمعدل 28% خلال الفترة لتغلق عند 0.95 دولار للسهم الواحد

تم تعيين ثيري ليليو في منصب الرئيس التنفيذي ضمن إطار جهود إيكويتاتيفا لتعزيز أداء صندوق الإمارات ريت في 2022 والأعوام التالية

يؤكد صندوق الإمارات ريت ثقته في التحسن القوي لسوق العقارات في دبي وتنامي الثقة فيه

دبي: أعلنت "إيكويتاتيفا" (دبي) المحدودة (إيكويتاتيفا"، مديرة صندوق الإمارات ريت (CEIC) (الإمارات ريت أو "ريت")، اليوم النتائج المالية لصندوق "الإمارات ريت" للسنة المالية 2021. أسهمت استجابة حكومة الإمارات العربية المتحدة الفعالة في تعزيز التعافي القوي والمتسارع لسوق العقارات التجارية المحلي في العام الماضي، عقب عام 2020 الذي شهد العديد من التحديات في ظل تبعات جائحة كوفيد -19 على أسواق العقارات عالمياً. وسجل صندوق الإمارات ريت نموا بمعدل 59.3% في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 46.6 مليون دولار أمريكي في عام 2021، على أساس المقارنة السنوية. ووصلت الأرباح الصافية عن الفترة إلى 63.1 مليون دولار، مقابل خسائر صافية بلغت 242.9 مليون دولار في 2020.

وجاء النمو في عام 2021 مدفوعا بزيادة في إجمالي الدخل العقاري ليصل إلى 68.6 مليون دولار، بنمو 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ويرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع معدلات الإشغال ضمن محفظة الصندوق العقارية بإضافة 2.8 نقطة مئوية إلى 71.8% بحلول 31 ديسمبر 2021. وأسهمت مفاوضات التأجير الناجحة في فترة لاحقة بعد نهاية العام في رفع معدلات الإشغال لتصل إلى 81.0% في 31 مارس 2022. وارتفع صافي الدخل العقاري بمعدل 7.7% مع مواصلة الصندوق تركيزه على خفض التكاليف.

وسجل الصندوق صافي أرباح إعادة تقييم غير محققة بلغت 44.7 مليون دولار في عام 2021، مقارنة بخسائر وصلت إلى 243.4 مليون دولار في عام 2020، وذلك وفقا لرؤية شركات التقييم المستقلة CBRE و Cushman & Wakefieldوتقديراتهم للتحسن في مستويات الثقة على مستوى أسواق العقارات التجارية وعقارات قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تقدير قيمة محفظة صندوق الإمارات ريت العقارية بنحو 762.1 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة 7.5% عن عام السابق. ووصلت قيمة صافي أصول الصندوق مع نهاية عام 2021 إلى 289.8 مليون دولار أمريكي، ما يمثل 0.95 دولار للسهم الواحد، بزيادة 28.3% عن العام السابق.

وفي أعقاب الأداء الإيجابي في عام 2021، وفي ظل بروز فرص مهمة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت إيكويتاتيفا في تعزيز فريقها الإداري وتطوير هيكل الحوكمة لديها، وقام مجلس الإدارة بتعيين ثيري ليليو في منصب الرئيس التنفيذي لإيكويتاتيفا (دبي) المحدودة، كما عين الدكتور فيصل العيان في مجلس الاستثمار لدى صندوق الإمارات ريت، وسيمون تاونسند ضمن مجلس الإشراف لدى الصندوق.

وفي إطار تعليقه على نتائج صندوق الإمارات ريت للسنة المالية 2021، وترحيبه بانضمام ثيري ليليو كرئيس تنفيذي قال سيلفان فيوجو نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إيكويتاتيفا: "سجلنا تحسنا قويا في نتائج عام 2021، بعد ان واجهنا تحديات صعبة في عام 2020، نتيجة تبعات جائحة كوفيد- 19 على العالم ككل. ولقد أسهمت الخطوات السريعة والحاسمة التي أخذتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التعافي المستدام وتجديد الثقة في سوق العقارات المحلي في عام 2021، ما ساعد على تحسين أداء الصندوق خلال العام.

وأضاف: "زاد دخلنا التشغيلي بمعدل 59.3% على أساس المقارنة السنوية، وسجلنا أرباحا غير محققة وصلت إلى 44.7 مليون دولار خلال العام، في ظل عودة الثقة في سوق العقارات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

"وتعد محفظتنا من الأصول التجارية عالية المستوى في موقع نموذجي يؤهلها للاستفادة من تواصل الزخم في السوق، الأمر الذي يعكسه الارتفاع المستمر في معدلات الإشغال لدينا، والتي واصلت النمو بعد انتهاء العام لتصل إلى 81.0% في مارس 2022، مقارنة بنحو 71.8% في نهاية عام 2021. كما حققنا تطورا ملحوظاً في معالجة مشاكل عالقة خلال العام الماضي، بما في ذلك الحكم الصادر لصالحنا من مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي بخصوص إيجارات متأخرة مستحقة على مدرسة جبل علي".

وفي معرض تعليقه على قرار تعيينه قال ثيري ليليو الرئيس التنفيذي في "إيكويتاتيفا": "أود أن أعبر عن عميق امتناني لثقة مجلس الإدارة وأتطلع للعمل مع فريق عمل صندوق الإمارات ريت وجميع الأطراف ذات الصلة. إن عام 2022 سيكون عاما محوريا لصندوق الإمارات ريت، حيث اتسم أداء الأعمال بالقوة وتمكن من الصمود بالرغم من الصعوبات السابقة التي فرضتها الجائحة العالمية. ومع تعييني في منصب الرئيس التنفيذي اعتزم التركيز على تحسين مستوى فعالية الأداء التشغيلي لصندوق الإمارات ريت، والتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز هيكل رأس المال بغية الوصول إلى نمو مستدام وفي القيمة المضافة لحملة أسهمنا. ونحن في موقع متميز يؤهلنا للاستفادة من الانتعاش الحالي في سوق العقارات بإمارة دبي، بفضل قاعدة المستثمرين القوية لدينا ومحفظتنا من الأصول المتميزة عالية المستوى.

ويملك ليليو الذي انضم إلى إيكويتاتيفا كنائب للرئيس التنفيذي في شهر نوفمبر 2021، سجلا قويا في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. وكان يشغل منصب رئيس الاستثمار لدى صندوق Cromwell European REIT الذي تم إدراجه في سنغافورة عام 2017، وذلك حتى سبتمبر 2020. ولقد نجح خلال فترة عمله هناك في رفع قيمة المحفظة بنحو 50% إلى ما يوازي 3 أضعاف حجم محفظة صندوق الإمارات ريت، كما نجح في تحفيز مستويات أداء إيجابية لثمانية فصول متعاقبة.

وسيركز فيوجو في المرحلة المقبلة على نمو إيكويتاتيفا باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة إيكويتاتيفا (دبي) المحدودة، وسيواصل لعب دوره المحوري في الإشراف الاستراتيجي والتوجيه على صندوق الإمارات ريت ضمن صلاحياته كعضو في مجلس الإدارة.

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للاستفسارات الإعلامية: جون جرينواي، تينيو +971 585650626

حول الإمارات ريت: الإمارات ريت، (Nasdaq Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7)، هو صندوق استثمار عقاري يتخذ من دبي مقرا له، ويستثمر الصندوق في العقارات المدرة للدخل بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويملك الصندوق حالياً محفظة متوازنة تضم 11 أصلا في مجالات التعليم والتجزئة والعقارات التجارية. ويستفيد صندوق الإمارات ريت من مرسوم حصري صادر عن الحاكم يتيح له شراء عقارات في إمارتي دبي ورأس الخيمة.

حول مجموعة إيكويتاتيفا: هي مدير إقليمي رائد للأصول يركز على إنشاء وإدارة صناديق استثمار عقاري. وتقدم المجموعة منتجات مالية مبتكرة معدلة لاحتساب المخاطر ومدرة للدخل، منتجات تلبي المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وبتأسيسها لصندوق الإمارات ريت، تعد إيكويتاتيفا اليوم واحدة من أكبر مدراء صناديق الاستثمار العقاري على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أكبر مدراء صناديق الاستثمار العقاري المتماشية مع مبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وعلى مستوى الإمارات العربية المتحدة تتولي المجموعة إدارة صندوقي استثمار عقاري: الإمارات ريت وريزدينشيال ريت، علما بأن الصندوق الأخير تم تأسيسه في سوق أبوظبي العالمي.