دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز عالمي جديد يعزز مكانة دبي في مجالات التميز المؤسسي والابتكار، كرّم سعادة الدكتور روبن مان، رئيس مجلس ادارة المسابقة العالمية لأفضل الممارسات (IBPC)، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقديراً لدوره القيادي في ترسيخ منظومة تميز مؤسسي عالمية المستوى، وإسهامه في تمكين الهيئة من تحقيق هذا التميز على الصعيد الدولي. كما جرى تكريم 11 من فرق العمل في الهيئة التي طورت هذه الممارسات وأسهمت في تحقيق هذه الإنجازات، حيث تم اعتماد جميع الممارسات المشاركة كأفضل الممارسات العالمية، وحصلت على تصنيفات متقدمة تراوحت بين 5 و7 نجوم، بما يعكس رسوخ ثقافة التميز المؤسسي في الهيئة وحرصها على تبني وتطوير أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار والاستدامة والتحسين المستمر. وقد حصلت خمس ممارسات على تصنيف 7 نجوم، فيما حصلت ثلاث ممارسات على تصنيف 6 نجوم، وثلاث ممارسات أخرى على تصنيف 5 نجوم.

وقال الدكتور روبن مان: "أتقدم بالتهنئة لهيئة كهرباء ومياه دبي على النجاح الاستثنائي الذي حققته في أول برنامج لاعتماد أفضل الممارسات ضمن "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات"، فقد تم تقييم 11 من أفضل ممارسات الهيئة وحصولها على تصنيف خمس نجوم أو أعلى، ما يؤكد مكانتها كأفضل الممارسات العالمية المعتمدة. ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة الراسخ بالتميز والابتكار وتبادل المعرفة على مستوى مختلف قطاعاتها وإداراتها. ولا تقتصر عملية الاعتماد على توثيق إنجازات الهيئة والتحقق منها فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز قدرات فرق العمل على توثيق أفضل الممارسات وعرضها ومشاركتها مع الآخرين. كما ستدعم هذه الممارسات المعتمدة جهود شركة "ديوا العالمية" في نشر خبرات الهيئة وترسيخ ريادتها على المستوى الدولي. أدعو الهيئة لمواصلة توثيق ومشاركة واعتماد المزيد من أفضل الممارسات مستقبلاً، بما يعزز مكانتها كمؤسسة خدماتية رائدة على مستوى العالم."

وقال معالي سعيد الطاير: "يجسد هذا الإنجاز العالمي الجديد التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في ترسيخ ثقافة التميز والريادة والابتكار في العمل الحكومي، وتطوير ممارسات مؤسسية رائدة تعزز تنافسية دبي ومكانتها العالمية. ونفخر باعتماد 11 من ممارسات الهيئة كأفضل الممارسات العالمية، وحصولها على تصنيفات متقدمة في "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات"، بما يؤكد أن الهيئة لا تكتفي بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بل تسهم أيضاً في تطوير وتقديم نماذج مرجعية وملهمة يمكن لمؤسسات الخدمات والمرافق حول العالم الاستفادة منها. ويعكس هذا الإنجاز كفاءة كوادر الهيئة وقدرتها على تحويل الأفكار المبتكرة إلى ممارسات مؤسسية وتشغيلية تحقق قيمة مضافة مستدامة. وأهنئ فرق العمل بهذا الإنجاز الذي يجسد روح الفريق الواحد وثقافة التحسين المستمر، ويدعم رؤيتنا بأن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

تضمنت الممارسات والمشاريع والابتكارات التي تم اعتمادها كأفضل الممارسات العالمية ضمن فئة السبع نجوم: نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية (قطاع الإنتاج)؛ ومنصة "هب ريح" الذكية التفاعلية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (قطاع تخطيط الطاقة والمياه)؛ ونظام "هيدرو إنسايت" الذي يتيح مراقبة عدادات المياه الذكية وفحص جميع الأعطال خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة (قطاع المياه والهندسة المدنية)؛ ونموذج المنتج المستقل لمشاريع المياه والطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص (قطاع تطوير الأعمال والتميز)؛ وتحقيق رقم قياسي عالمي في تقليص مدة الصيانة من خلال إعادة هندسة عمليات إصلاح التوربينات الغازية (قطاع الإنتاج).

وضمن فئة الست نجوم: إطار عمل استشراف وصناعة المستقبل الذي يهدف إلى استشراف مستقبل قطاعي الطاقة والمياه (قطاع الابتكار والمستقبل)؛ ومنهجية قياس فاعلية التدريب المؤسسي القائمة على البيانات (قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية)؛ والتصميم الموحد والمحسّن رقمياً لمحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت (قطاع نقل الطاقة).

وفي فئة الخمس نجوم: نظام تقادم دورة حياة الكابلات الذي يسهم في تعزيز موثوقية شبكة التوزيع ورفع كفاءة إدارة الأصول (قطاع توزيع الطاقة)؛ وكفاءة أنظمة تحصيل الفواتير (قطاع خدمات الفواتير)؛ ونظام الضمانات البنكية الذكية (الإدارة المالية).

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

شيخة المهيري / محمد المهيري / رئبال دايخ

هيئة كهرباء ومياه دبي

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae / Mohammad.almheiri@dewa.gov.ae / Ribal.Dayekh@dewa.gov.ae

مريم ميخائيل / رشا العرموطي

mariam@seenmedia.ae / rasha@seenmedia.ae

سين ميديا

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-انتهى-

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