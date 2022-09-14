· أطلقت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق ومقرها الإمارات العربية المتحدة أداة مطورة عن بُعد عبر الإنترنت لقياس وتحليل وقياس أداء المرافق الفندقية وأداء النفايات

· يمكن أن توفر فنادق الإمارات العربية المتحدة من فئة 4-5 نجوم في المتوسط 373,000 درهم إماراتي سنويًا على الطاقة و125,000 درهم إماراتي سنويًا على تكاليف المياه وحدها

· إجمالي المدخرات يعادل 835 ليلة فندقية وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية لمتوسط أسعار الغرف في فنادق دبي في عام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والأخضر ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن أن الفنادق ذات الأربع وخمس نجوم في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن توفر ما يصل إلى 10٪ سنويًا على فواتير الخدمات العامة الخاصة بها، أي يعادل 835 ليلة فندقية وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية لمتوسط أسعار الغرف في فنادق دبي في عام 2021.

استخدم التحليل الذي أجراه فريق شركة فارنك الداخلي من مستشاري الاستدامة، بيانات من عملاء الفندق وكذلك دراسة قياس الأداء الفندقي، حيث وجد الفريق أن هذه الفنادق يمكن أن توفر في المتوسط 373,000 درهم إماراتي و125,000 درهم على استهلاك الطاقة والمياه على التوالي، فضلاً عن التكاليف الإضافية للتخلص من النفايات.

وبهذه المناسبة قالت نادية إبراهيم، المديرة المساعدة لقسم لاستشارات والاستدامة لدى شركة فارنك: "تنفق فنادق الأربع والخمس نجوم في الإمارات في المتوسط 4.98 مليون درهم إماراتي سنويًا على فواتير الخدمات العامة، كما تمتلك الفنادق القدرة على خفض فواتير الخدمات بنسبة تصل إلى 10٪ أو 498،000 درهم إماراتي. بالطبع هذه مجرد أرقام متوسطة وتتناسب مع حجم الفندق، حيث ستوفر فنادق المنتجعات الأكبر من فئة الخمس نجوم أموالاً أكثر بكثير من الفنادق الصغيرة في المدينة".

أطلقت شركة فارنك من خلال شركة هايتك المبتكرة لحلول إدارة المرافق إصدارًا جديدًا ومُحدَّثًا من أحدث أداة المراقبة عن بُعد عبر الإنترنت "هوتيل أوبتيمايزر" والتي كانت تساعد شركات الضيافة على مدار العشرين عامًا الماضية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

يدعم الحل الرقمي الكفاءة التشغيلية للفندق من خلال تحديد المدخرات المحتملة من خلال مراقبة وتحليل وقياس استهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن توليد النفايات.

من جهتها قالت جافيريا إيجاز، المدير العام لشركة هايتك: "إن ميزة الترقية الرئيسية لهذا الحل هي مؤشر الأداء الحقيقي، وهي خوارزمية فريدة من نوعها تعكس استهلاك الطاقة والمياه الفعلي للفندق بعد تحليل جميع المتغيرات التي تؤثر على استهلاك الفندق والتكاليف المرتبطة بها".

هناك العديد من المتغيرات التي يجب مراعاتها والتي يمكن أن تؤثر على المقاييس البيئية الداخلية للفندق مثل: نسبة الإشغال الفندقي وليالي النزلاء وعدد غرف النزلاء والمأكولات والمشروبات والغسيل وملفات تعريف الضيوف ومستويات التوظيف والنقل والمناطق المكيفة وحتى الظروف الجوية العامة.

علاوة على ذلك، يمكن لهذا الحل أيضاً من قياس الأداء التاريخي للفندق بالإضافة إلى توفير مقارنة مع الخصائص ذات الحجم المماثل من خلال استخدام مؤشر استخدام الطاقة (كيلوواط ساعة / متر مربع / سنة)، ومؤشر استخدام المياه (لتر / ليالي الضيوف) وتوليد النفايات (كجم / ليلة ضيف) وتحويل النفايات بالتزامن مع إبراز التكاليف التشغيلية المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى مالكو ومشغلو الفنادق بشكل دوري تقارير الأداء البيئي جنبًا إلى جنب مع توصيات تحسين محددة من فريق فارنك من قبل مستشاري الطاقة والنفايات والكربون.

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.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com