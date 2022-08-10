يشغل روبرتو بريوريشي منصب الشريك الإداري في منطقة جنوب وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وتولى إدارة أعمال الشركة في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وبولندا وتركيا والشرق الأوسط.

تعلن شركة بين أند كومباني عن افتتاح مكتبين جديدين في لشبونة بالبرتغال وأثينا باليونان.

مع توسّع مكاتب الشركة، يتولى بريوريشي إدارة مكاتب تتوزّع على 10 مدن وبها أكثر من 1900 موظف.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة بين أند كومباني، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، اليوم، عن تعيين روبرتو بريوريشي شريكاً إدارياً في منطقة جنوب وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

يتولى بريوريشي منصبه رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2022، ليواصل تطوير مسؤولياته الجديدة بالعمل على توسيع أعمال شركة بين أند كومباني في جميع أنحاء المنطقة، وحضورها في الأسواق الأوروبية، وخصوصاً في ظل افتتاح مكاتب جديدة في لشبونة وأثينا.

بهذه المناسبة صرح توم دي وايلي، الشريك الإداري في شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط: "يعد تعيين بريوريسكي قراراً استراتيجياً هاماً، ليشاركنا بخبراته الطويلة في تعزيز نمو الشركة في الأسواق العالمية، ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء. ستمكننا خبرته وقيادته من تعزيز تطور الشركة في عدة مناطق جغرافية نشرف عليها، وذلك من خلال العمل عبر الأسواق المختلفة وتقديم حلول جديدة لعملائنا. إنني على ثقة من أن روبرتو بريوريشي سيشكل إضافة قيمة وكبيرة إلى منطقة الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية من خلال منصبه الجديد".

النمو الإقليمي القوي لشركة بين أند كومباني وافتتاح مكاتبها الجديدة في العاصمتين البرتغالية واليونانية، سيمكن بريوريسكي، الذي يخلف ديل كوتريل، قيادة مكاتب الشركة ضمن 10 مدن تضم أكثر من 1900 موظف، لدعم عمليات الشركة في المنطقة التي تضم كل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وبولندا وتركيا والشرق الأوسط، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق تنوعاً بالنسبة للشركة في جميع أنحاء العالم.

صرح دومينيكو أزاريلو، الشريك الإداري الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة بين أند كومباني: "تشهد أسواق المنطقة في أوروبا والشرق الأوسط مرحلة انتقالية وديناميكية كبيرة. أظهر روبرتو بريوريشي في السنوات الأخيرة قيادة استثنائية وحقق نتائج باهرة عبر محفظة عملائنا، وكذلك تمكن من إدارة "بين إيطاليا" ودمجها في منظومتنا العالمية بفعالية كبيرة. روبرتو قائد استراتيجي يجسد أفضل ما تقدمه شركة بين أند كومباني من خبرات، وهو يستحق ترقيته إلى هذا المنصب الجديد المحوري والاستراتيجي لشركتنا".

يمتلك روبرتو بريوريشي سجلاً حافلاً من الإنجازات المستمرة خلال فترة عمله في شركة بين أند كومباني على مدار 27 عاماً، اكتسب خلالها خبرة عميقة في مجموعة من ممارسات الشركة، على وجه الخصوص في مجال الطاقة والموارد الطبيعية وخدمات التصنيع المتقدمة. وبصفته شريكاً إدارياً سابقاً لمكتب الشركة في إيطالي منذ عام 2018، أشرف روبرتو بريوريشي على جميع العمليات الرئيسية للمكتب، فضلاً عن تدريب وتطوير الفرق والكوادر المهنية. تحت قيادته الرائدة، شهدت "بين إيطاليا" نمواً سريعاً، ما عزز ريادة الشركة في السوق المحلية في إيطاليا. وشهدت فترة روبرتو بريوريشي أيضاً تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء لمكتب الشركة في تركيا.

قال بريوريتشي: "أنا فخور بمنحي هذا المنصب الجديد، لأكون قادراً على مواصلة تحقيق مزيد من التطور والازدهار لشركتنا من خلال توسيع جدول أعمالي وتحمل مسؤوليات جديدة". وأضاف: "في المرحلة التي يتم فيها التشكيك في الاستدامة السياسية للعولمة، نهدف إلى توحيد منطقتنا الجغرافية الجديدة التي تضم مناطق من أوروبا والشرق الأوسط معاً لخلق تآزر قوي ومتين، بالاعتماد على التميز الثقافي والتجاري وتنوع الأسواق المختلفة بين تلك المناطق الهامة، وتعزيز الدعم الذي يمكننا تقديمه للعملاء، وإعادة تعريف معايير جديدة لمواجهة التحديات التي يواجهونها".

تولى بييرلويجي سيرلينجا منصب الشريك الإداري في إيطاليا خلفًا لروبرتو بريوريشي، حيث إلى بين أند كومباني عام 2021، وتولى عدة أدوار محورية وحساسة، وأصبح رئيساً لقطاع الفضاء العالمي، والدفاع، والخدمات الحكومية التابع للشركة، بالإضافة إلى قيادة عمليات التصنيع والخدمات المتقدمة للشركة وقيادة عمليات تحسين الأداء في الأسواق المحلية في إيطاليا

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