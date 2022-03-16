عينت دي إل أيه بايبر (DLA Piper) السيد/ أندرو ماكنزي شريكاً ورئيساً جديداً لقسم التقاضي والتحكيم والتحقيقات في منطقة الشرق الأوسط.

وينضم السيد/ أندرو ماكنزي إلى الشركة قادماً من مكتب بيكر ماكنزي في دبي، حيث كان رئيساً لقسم التحكيم وقضايا الإنشاءات والتقاضي الخارجي (وفقاً لنظام التقاضي الإنجليزي). ويُقيم السيد/ أندرو في دبي منذ عام 2009، وهو محامٍ مُرخص في إنجلترا وويلز، ولديه خبرة واسعة في مجال التحكيم الدولي، ويتولى تمثيل الجهات الحكومية والشركات الدولية في النزاعات المعقدة المرتبطة بالمسائل التجارية والإنشاءات والتمويل، فضلاً عن قيامه بالترافع بشكل مُنتظم أمام محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي.

ويعمل السيد/ أندرو بشكل مكثف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتعامل مع النزاعات التجارية والمالية عالية القيمة في مجموعة متنوعة من القطاعات بدايةً من الخدمات المالية ومروراً بالإنشاءات وعلوم الحياة والتكنولوجيا والطاقة ونهايةً بالموارد الطبيعية. فضلاً عن ذلك، يقدم السيد/ أندرو المشورة للعملاء بشأن قضايا الملكية الفكرية والتأمين.

ويتولى السيد/ أندرو المسؤولية خلفاً للسيد/ هنري كوينلان الذي كان رئيساً لقسم التقاضي في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2013. وسيُواصل السيد/ هنري عمله كشريك مُهم في قسم التقاضي والتحكيم والتحقيقات في دي إل أيه بايبر حيث يضطلع بدور فعّال في نمو وتطوير ما تقدمه الشركة من خدمات لاسيما في مجال تمويل الخدمات القانونية وإجراءات التقاضي.

وتعليقاً على هذا التعيين، صرح السيد/ بيتر سوميخ، الشريك الإداري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يُسعدنا انضمام أندرو إلى فريق القيادة لدينا. فهو عضو الفريق المناسب تماماً لقسم التقاضي الطموح والآخذ في النمو وكذلك لمجموعة التقاضي الأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحظى بخبرة دولية كبيرة مما يُعزز قدراتنا الحالية. وأود كذلك أن أشكر السيد/ هنري على قيادته لهذا القسم على مدى السنوات التسع الماضية، ونتطلع إلى مواصلة مشاركته في المنطقة ".

ومن جانبه، صرح السيد/ بول هوبمان، رئيس مجموعة التقاضي والشؤون التنظيمية الدولية والرئيس المشارك العالمي للتقاضي والشؤون التنظيمية في شركة دي إل أيه بايبر: " إن الخلفية المهنية التي يتمتع بها أندرو بجانب سمعته وخبرته الكبيرة في القطاع سوف تُعزز من خدمات التقاضي التي تقدمها شركتنا، ويعكس تعيينه التزامنا المستمر برفع مستوى الخدمات القانونية في مجال التقاضي. لقد أصبحت بيئة التقاضي الحالية أكثر تعقيداً من أي وقت مضى بالنسبة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات لأنها تواجه قدراً أكبر من التشريعات. ونتيجة لذلك، نشهد طلباً مُتزايداً من العملاء الذين يحتاجون إلى المشورة والمساعدة في حل نزاعاتهم، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن على الصعيد الدولي كذلك".

وأضاف السيد/ أندرو ماكنزي: "أشعر بسعادة كبيرة للانضمام إلى هذه الشركة التي تتمتع بالحيوية والتنوع، والتي تحظى بوجود لا مثيل له على الصعيدين العالمي والإقليمي، إلى جانب خدماتها الرائدة لحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث الحجم والنطاق اللازم لمساعدة عملائنا في بيئة عمل تجارية تزداد تعقيداً يوماً تلو الآخر".

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