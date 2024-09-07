يونيك العقارية، الوكالة الحائزة على جوائز في قطاع العقارات بدبي لأكثر من 16 عامًا، تواصل استراتيجيتها الطموحة للتوسع في السوق العقارية الثانوية. بعد تحقيق نجاح ملحوظ بتأمين 36٪ من صفقاتها من هذا القطاع منذ يناير 2024، قررت الشركة تعزيز فريقها الإداري بتعيين كريس جونز وأندريه هنري واتسون كمدراء للمبيعات. حيث سيجلب كُلاً من جونز وواتسون خبرة واسعة ومعرفة عميقة في القطاع العقاري، مما سيساهم في قيادة جهود التوسع والنمو المستمر للشركةـ والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة يونيك العقارية في السوق العقارية الثانوية، التي تُعد من أكثر الأسواق ديناميكية وأهمية في المنطقة. تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتطوير استراتيجيات مبتكرة وتعزيز قدراتها لتحقيق رؤيتها الطموحة على المدى الطويل.

تعتبر إضافة كريس وأندريه إلى فريق قيادة "يونيك العقارية" خطوة مهمة ضمن خطة النمو الاستراتيجي للشركة من خلال التركيز على السوق العقارية الثانوية في دبي، والتي شكلت 41٪ من إجمالي المعاملات في عام 2023 وفقا لتوقعات ديلويت العقارية لعام 2024.

أدرك كريس إمكانيات النمو الكبيرة وأنشأ قسم السوق الثانوية في يونيك العقارية قبل أقل من عام، مستفيدًا من خبرته الممتدة على 17 عامًا في مجال العقارات في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 15 عامًا في مناصب إدارية. يقود حاليًا فريقًا متميزًا يضم أكثر من 30 وكيل عقاري، ويشتهر كريس بقدرته على تعزيز نمو المبيعات وتوسيع الحصة السوقية، حيث يتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ استراتيجيات مبيعات مبتكرة، وتحديد أهداف طموحة، وتوجيه فريقه لتحقيق نتائج متميزة. بفضل نهجه المنظم والموجه نحو الأهداف، ومهاراته الاستثنائية في التخطيط والتنظيم، سيلعب دورًا أساسيًا في استغلال الفرص في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل وسط المدينة، والخليج التجاري، وميناء خور دبي، ومرسى دبي، ونخلة جميرا، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب، والإمارات ليفينج، وجميرا ليفينج، والمجتمعات المحيطة بشارع القدرة.

تم الاعتراف بكريس كواحد من أفضل الوكلاء من بين أكثر من 100 في عامه الأول فقط كوكيل، مما يبرز براعته الاستثنائية في المبيعات والصفقات. حيث تشمل إنجازاته البارزة الحصول على جائزة مدير العام في عام 2009 وتنظيم واحدة من أكبر صفقات التأجير في دبي في عام 2016. كما يمتلك سجل حافل في تطوير المواهب، ونجح في توجيه الوسطاء من أدوار المتدربين إلى المناصب الإدارية، ودرب العديد من المتخصصين في مجال العقارات الذين أصبحوا مدراء بدورهم. منذ عام 2010، قاد أكثر من 200 وسيط، مما يعكس قدراته القيادية العليا والنجاح الذي حققه في الصناعة.

أما أندريه هنري، فقد بنى سمعة قوية بفضل مهاراته الاستثنائية في التفاوض وقيادته في صناعة العقارات، حيث تولى إدارة فرق المبيعات في بعض أبرز الشركات العقارية في دبي. بفضل خبرته التي تمتد لأكثر من سبع سنوات في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، يجلب أندريه فهماً عميقاً في إدارة المبيعات والعمل الجماعي وتجربة العملاء وتطوير الأعمال. وقد أظهر نهجه الاستراتيجي وقدرته على تحسين أداء الفريق نتائج مبهرة باستمرار. يشتهر أندريه بمهنيته ورؤيته الثاقبة لاحتياجات العملاء، ومن المتوقع أن يقود نموًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا في سوق العقارات الثانوية التنافسي في دبي، مستفيدًا من خلفيته الواسعة لتعزيز فعالية الفريق وتحقيق نتائج متميزة.

وبهذا الصدد علقَ أرمين جليلي، الشريك وعضو مجلس إدارة شركة يونيك العقارية على فريق القيادة الجديد قائلاً: "يوفر السوق الثانوي فرصًا هائلة للنمو، ونحن واثقون من قدرتنا على تعزيز وجودنا في هذا القطاع الحيوي مع قيادة كريس وأندريه. حيث ستكون قيادتهم محورية في مساعدتنا على ربط المزيد من المشترين بالعقارات الاستثنائية التي تقدمها دبي، مما يعزز مكانتنا كواحدة من شركات الوساطة الرائدة في هذا المجال. كما ستسهم خبرات كريس وأندريه بشكل كبير في تطوير سوق العقارات في دبي، مما يدفع نحو الابتكار والتميز."

لتعزيز أدائها في السوق الثانوية، ستستفيد "يونيك العقارية" من نظام إدارة علاقات العملاء المتطور الذي تمتلكه، والذي يتضمن سنوات من بيانات المشتري المنسقة بدقة. حيث يتيح هذا النظام للشركة اختراق السوق الثانوية بشكل أكثر فعالية، حيث لا يسهم فقط في تبسيط تفاعلات العملاء، بل يعزز أيضًا القدرة على مطابقة المشترين بسرعة مع العقارات المناسبة. وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الشاملة هذه، يمكن لـ "يونيك العقارية" التنبؤ بشكل أفضل باتجاهات السوق وتفضيلات العملاء، وتقديم خدمة أكثر تخصيصًا وكفاءة. بالإضافة إلى إطلاق مركز الاتصال المخصص في أكتوبر 2024، تضع هذه الميزة التكنولوجية الشركة في موقع الريادة كلاعب رئيسي في سوق العقارات الثانوية.

نبذة عن "يونيك العقارية"

تأسست شركة "يونيك العقارية" في عام 2008 وهي واحدة من وكالات العقارات الرائدة في دبي. تتمثل مهمّة الوكالة في ضمان حصول العملاء على أفضل الصفقات والمشورة التفصيلية بشأن المنازل المميّزة والاستثمارات الإيجارية والفرص المالية في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتقدّم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، بما فيها نقل الملكية وإدارة الممتلكات والتصميم الداخلي. كما توفر "يونيك العقارية" خدمات متخصّصة فيما يخص التأشيرات والحسابات المصرفية وتأسيس الشركات والمعاملات الحكومية والترجمات إلى اللغة العربية وتسجيل العلامات التجارية/الملكية الفكرية والتصديق وغير ذلك الكثير. وتتميّز الشركة بالتزامها الراسخ بالخدمة الممتازة مع إيلاء الأولوية للاهتمام الشخصي والدعم القوي والتوجيه المتخصّص في كل خطوة. مع اختيار العملاء لشركة "يونيك العقارية" يعني وجود شريك ماهر ومتفانٍ في تحققي النجاح العقاري.

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