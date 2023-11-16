دبي: عينت جامعة برمنغهام دبي البروفيسورة يسرى المزوغي عميدًا لها، وهو أعلى المناصب الأكاديمية للجامعة في دبي. وستتولى البروفيسورة المزوغي منصبها الجديد في 8 يناير 2024 وستقود خطط النمو الطموحة للجامعة في دبي والإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع البروفيسورة المزوغي بسجل حافل من العمل لدى كبرى مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج. وقبل انضمامها إلى جامعة برمنغهام دبي، أمضت عامين كرئيسة للجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، وكانت شغلت سابقًا منصب الرئيس ونائب الرئيس في جامعة مسقط بسلطنة عمان.

وعلقت البروفيسورة المزوغي قائلة: "شهدت جامعة برمنغهام دبي نمواً مذهلاً في فترة قصيرة من الزمن، حيث ضاعفت عدد طلابها ثلاث مرات، وأجرت الأبحاث، وطورت شراكات مهمة مع الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة. وهذه فرصة رائعة للعمل مع زملاء وطلاب ملهمين ولقيادة الجامعة خلال المراحل التالية من تطورها".

وبوصفها أول امرأة ترأس جامعة في سلطنة عمان، قادت البروفيسورة المزوغي جامعة مسقط من مرحلة التأسيس إلى أن أصبحت مؤسسة تعليمية راسخة. وحصلت على موافقة الحكومة لإنشاء أول كلية إدارة أعمال في سلطنة عمان، وطوّرت علاقات عابرة للحدود مع جامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتتمتع البروفيسورة المزوغي أيضًا بعلاقات قوية مع قطاع الصناعة، حيث شغلت عضوية مجلس البحث العلمي بسلطنة عمان جنبًا إلى جنب مع ممثلي الصناعة والوزراء، وهي مستشارة لغرفة تجارة البحرين.

وقال نائب رئيس جامعة برمنغهام ومديرها، البروفيسور آدم تيكل: "البروفيسورة المزوغي قائدة جامعية لامعة وتتمتع بخبرة ممتازة في الوسط الأكاديمي وقطاع التعليم. ويسعدني أن أرحب بها في مجتمع جامعة برمنغهام، وأتطلع إلى العمل معها بشكل وثيق بينما نحقق طموحاتنا لتوسيع وتعميق نشاطنا التعليمي والبحثي والتفاعلي في دبي والمنطقة عمومًا".

وفي العام الماضي، افتتحت جامعة برمنغهام دبي حرمها الجامعي الجديد المتطور، ما يؤكد التزامها بترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي للتعليم العالي المتميز وتنمية المواهب. وقد تم تصميم الحرم الجامعي من قبل شركة "هوبكنز للهندسة المعمارية" وبنته شركة "خانصاحب"، ويستوعب حاليًا ما يصل إلى 3500 طالب وسيتمكن في نهاية المطاف من استيعاب ما يصل إلى 5000 طالب.

وفي سبتمبر 2018، أصبحت جامعة برمنغهام أول جامعة مصنفة ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا وضمن مجموعة "راسل" في المملكة المتحدة تنشئ حرمًا جامعيًا في دبي. وجامعة برمنغهام دبي حاصلة على اعتماد وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، تقديراً لجودة تجربتها التعليمية. وتقدم الجامعة برامج يتم تدريسها واختبارها واعتمادها بنفس المعايير العالية للبرامج المقدمة في حرمها الجامعي بالمملكة المتحدة حيث يحصل الطلاب على درجة جامعية من جامعة برمنغهام.

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