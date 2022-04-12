سينضم السيد أنيس أيضاً إلى المجلس التنفيذي لشركة "ويبرو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة وبنجالور، الهند: أعلنت اليوم شركة "ويبرو" المحدودة (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: BSE: 507685، وفي البورصة الوطنيّة في الهند تحت الرمز: NSE: WIPRO)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات عمليّات الأعمال، عن تعيين السيد أنيس شنشاه في منصب عضو في المجلس التنفيذي لشركة "ويبرو" والرئيس التنفيذي للشركة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وإفريقيا.

هذا ويتمتّع أنيس بخبرة واسعة اكتسبها على مدى أكثر من عقدين من الزمن في مجال الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات عمليات الأعمال. وهو ينضم للشركة قادماً من شركة "كابجيميني" حيث تولّى منصب الرئيس التنفيذي العالمي لخدمات عمليات الأعمال الخاصة بها وكان عضواً في اللجنة التنفيذية للمجموعة. وقبل ذلك، شغل أنيس مناصب قيادية مختلفة في الخدمات المالية الخاصة بـ "كابجيميني" في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

وقال ثييري ديلابورت، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة "ويبرو"، في هذا الصدد: "أودّ أن أرحّب بحرارة بالسيد أنيس في شركة ’ويبرو‘. إذ يعكس تعيينه طموحنا بتحقيق نمو كبير وقيادة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا بشكل كبير في الوقت الذي نستفيد فيه من مستقبل الشركة الواعد. وبفضل سجله الحافل بالنجاحات في تعزيز النمو المرتفع في مختلف المجالات، وإدارة عمليات التحوّل المُعقّدة، وبناء فرق عالية الأداء، يتمتّع أنيس بمكانة جيّدة تُمكّننا من تسريع نجاحنا في هذا السوق الاستراتيجي".

من جانبه، قال أنيس شنشاه في هذا السياق: "أُقدّر هدف شركة ’ويبرو‘ والتزامها الاستثنائي بالمصلحة الاجتماعية وأنا مُنبهرٌ بفاعلية تحولها على مدار العامين الماضيين. إنه لشرفٌ لي أن أقود أعمال ’ويبرو‘ في منطقةٍ أشعر بشغفٍ كبيرٍ تجاهها، وأن أبرم شراكاتٍ مع عملائنا فيما يقومون بتسريع أعمالهم وعملية تحولهم الرقمي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ أنيس حائز على درجة الماجستير في الهندسة من المدرسة الوطنية للهندسة في جنوب ألساس في فرنسا.

كما قرّر إن إس بالا، الذي شغل العام الماضي منصب الرئيس التنفيذي لوحدة السوق الاستراتيجية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، أن يعود إلى الولايات المتحدة لأسباب شخصية. وإننا نحترم القرار الذي اتخذه بالانفصال بالتالي عن شركة "ويبرو" ونودّ أن نُعرب عن جزيل شكرنا له، ليس لوضعه أساساً متيناً في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا فحسب، بل لما قدّمه أيضاً من مساهمات غير محدودة في الشركة على مدار العقود الثلاثة الماضية. نتمنى له كل التوفيق في مساعيه المُقبلة.

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لمحة عن وحدة السوق الاستراتيجية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا

تتمتع "ويبرو" بحضور قوي وخبرة مُثبتة في مختلف المناطق التي تشكّل مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا. تضطلع وحدة السوق هذه بدور استراتيجي باعتبارها "محرك النمو" للمؤسسة، لا سيما مع الطلب المتزايد من عملائنا على حلول التحديث الشامل والتحول الرقمي والخبرة العميقة في القطاع والابتكار على نطاق واسع. وتماشياً مع طموحاتنا لتحقيق النمو، نواصل الاستثمار في التوطين وبناء المواهب المتنوعة، مع تعزيز منظومة شراكاتنا ومعرفتنا بالمتطلبات الإقليمية لتلبية توقعات عملائنا.

لمحة عن "ويبرو" المحدودة

تعدّ "ويبرو" المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:WIT، وفي بورصة بومباي تحت الرمز BSE: 507685، وفي البورصة الوطنيّة في الهند تحت الرمز: NSE:WIPRO)، شركة رائدةً عالمياً في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات عمليّات الأعمال. وتسخّر الشركة قوة الحوسبة المعرفيّة، وفرط الأتمتة، وعلم الروبوتات، والسحابة، والتحليلات والتقنيات الناشئة لمساعدة عملائها على التكيف مع العالم الرقمي وتحقيق النجاح. وتعد "ويبرو" شركة مشهورة على الصعيد العالمي لحافظة خدماتها الشاملة، والتزامها القوي بالاستدامة والمواطنة الصالحة للشركات. ويعمل لدى الشركة أكثر من 220 ألف موظف متفان يقومون بخدمة العملاء في ست قارات. ونقوم سوياً باستكشاف الأفكار والربط بين النقاط من أجل بناء مستقبل جديد أفضل وأكثر جرأة.

بيانات تطلعيّة

تمثل البيانات التطلعيّة الواردة في هذا البيان الصحفي معتقدات "ويبرو" فيما يتعلق بالأحداث المستقبليّة التي يُعدّ الكثير منها بطبيعته غير مؤكد وخارج عن سيطرة "ويبرو". وتتضمن هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بآفاق نمو "ويبرو" ونتائجها التشغيليّة الماليّة المستقبليّة وخططها وتوقعاتها ونواياها. وتحذر "ويبرو" القراء من أن البيانات التطلعيّة الواردة في هذا البيان هي عرضة للمخاطر وعدم اليقين ما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعليّة بشكل ملموس عن تلك المتوقّعة في مثل

هذه البيانات. وتتضمن قائمة المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بتقلبات إيرادات وعائدات وأرباح الشركة، وقدرتنا على توليد وإدارة النمو، وإتمام الإجراءات المؤسسيّة المقترحة، والمنافسة الشديدة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقدرتنا على المحافظة على ميزتنا التنافسيّة من حيث التكاليف، وارتفاع الأجور في الهند، وقدرتنا على استقطاب المهنيين ذوي المهارات العالية والحفاظ عليهم، والتغيرات في الوقت والتكلفة في الأسعار الثابتة، والعقود ذات الجدول الزمني الثابت، ومجالات تركيز العملاء، والقيود على الهجرة، وقدرتنا على إدارة عملياتنا الدوليّة، وانخفاض الطلب على التكنولوجيا في مجالات تركيزنا الأساسيّة، والأعطال التي قد تطرأ على شبكات الاتصالات، وقدرتنا على الإتمام الناجح ودمج عمليات الاستحواذ المحتملة، ومسؤولياتنا عن الأضرار التي تلحق بعقود خدماتنا، ونجاح الشركات التي نستثمر فيها استراتيجياً، وسحب الحوافز الحكوميّة الماليّة، وعدم الاستقرار السياسي، والحروب، والقيود القانونيّة المتعلقة بارتفاع رأس المال أو الاستحواذ على شركات خارج الهند، والاستخدام غير المرخص لملكيتنا الفكريّة، والظروف الاقتصاديّة العامة التي تؤثر على شركتنا وقطاعنا. ويُمكن أن تقلل الظروف التي تُسببها جائحة "كوفيد-19" من الإنفاق على التكنولوجيا، وأن تؤثر سلباً على الطلب على منتجاتنا، وأن تؤثر على معدل إنفاق العملاء ويمكن أن تؤثر سلباً على قدرة عملائنا أو رغبتهم في شراء عروضنا، وتأخير قرارات الشراء للعملاء المحتملين، بشكل سلبي يؤثر على قدرتنا على تقديم خدمات استشاريّة في الموقع وعدم قدرتنا على توصيل عملائنا أو تأخير تقديم عروضنا، وكل ذلك يمكن أن يؤثر سلباً على مبيعاتنا المستقبليّة ونتائجنا التشغيليّة وأدائنا المالي العام. ويُمكن أن تتأثر عملياتنا أيضاً بشكل سلبي بمجموعة من العوامل الخارجيّة الخارجة عن سيطرتنا والمتعلقة بجائحة "كوفيد-19". وتم تفصيل مخاطر إضافيّة يمكن أن تؤثر على نتائج عملياتنا المستقبليّة في الملفات التي أودعناها لدى لجنة الأوراق الماليّة والبورصة الأمريكيّة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التقارير السنويّة وفق النموذج "20-إف". ويمكنكم الاطلاع على هذه الملفات على الموقع الإلكتروني التالي: www.sec.gov. ويمكن أن نقوم من حين لآخر بإصدار بيانات تطلعيّة شفويّة أو كتابيّة أخرى ومن ضمنها البيانات التطلعيّة المذكورة في ملفات الشركة المودعة لدى لجنة الأوراق الماليّة والبورصة، وفي تقاريرنا التي نوجهها إلى مساهمينا كذلك. ولا نتعهد بتحديث أي بيانات تطلعيّة صادرة من حين لآخر سواء من قبلنا أو بالنيابة عنا.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005337/en/

إنّ نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

للاتصال

سانديب ديب فارمان

"ويبرو" المحدودة

البريد الالكتروني: sandeep.varman@wipro.com