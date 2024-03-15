دبي، الإمارات العربية المتحدة- في إطار التزامها بدفع عجلة النمو والتحول الرقمي عبر مختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أعلنت ّ هواوي، الشركة الرائدة عالمياً بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تعيين "ديريك هاو" رئيساً لمجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ويأتي هذا القرار الذي يُعتبر نافذاً بشكل فوري بالتماشي مع التزام الشركة بالابتكار والتحول الذكي لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات وخلق قيمة جديدة لكافة الشركاء والعملاء في المنطقة.

وبموجب منصبه الجديد، سيكون هاو مسؤولاً عن قيادة التوجه الاستراتيجي لأعمال مجموعة "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودفع عجلة النمو والتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وإلى جانب خبرته الواسعة بمجال التسويق وبيع المنتجات والحلول وإدارة الأعمال، يتمتع هاو بسجل حافل من النجاحات سيعزز من دوره القيادي بالغ الأهمية.

انضم هاو إلى شركة هواوي في عام 2005، ولعب خلال مسيرته المهنية أدواراً محورية في تطوير أعمال الشركة وحصل على التقدير عدة مرات لمساهماته البارزة في نجاحها. وقبل استلامه المنصب الجديد، عمل كرئيساً لقسم التسويق العالمي في مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز"؛ حيث أشرف على الأنشطة التسويقية للشركة في جميع أنحاء العالم. وكان لمساهماته الكبيرة في نجاح أعمال المجموعة عبر منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا دور فعال في تحقيق التوسع العالمي لشركة "هواوي".

وأعرب ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن ثقته بقدرة هاو على قيادة مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث قال: "نحن في هواوي نلتزم بتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم تعزيز نمو التحول الرقمي لجميع القطاعات في المنطقة، ونسعى بالتعاون مع شركائنا على تحقيق التكامل بين التقنيات الرقمية التي نوفرها للعملاء وتلبية احتياجاتهم بكفاءة أكبر. وبالتالي يسعدنا أن نرحب بديريك هاو في منصبه الجديد بالغ الأهمية. ولعل خبرته الواسعة ضمن هذه المجموعة ورؤيته الاستراتيجية وشغفه الواضح بتحويل الأعمال، تجعله القائد الأمثل لدفع نمو أعمالنا المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".

وفي معرض حديثه عن دوره الجديد، قال ديريك هاو: "يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجموعة أعمال ’هواوي إنتربرايز‘ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ يتماشى التزام هواوي بالابتكار والتحول الذكي مع الاحتياجات المتطورة للمؤسسات في هذه المنطقة الحيوية. أتطلع للتعاون بشكل وثيق مع شركائنا وعملائنا لخلق قيمة جديدة معاً عبر مختلف القطاعات، ودفع نمو مجموعة أعمال ’هواوي إنتربرايز‘، والمساهمة في التحول الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".

وفيما تواصل هواوي التركيز على توفير التكنولوجيا الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل، فإن ديريك هاو مؤهل بالشكل الأمثل لقيادة الجهود المبذولة لتبني تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة للارتقاء بالابتكار التكنولوجي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون مع العملاء والشركاء لتسريع وتيرة الذكاء الصناعي وتحويل الاقتصاد الرقمي إلى اقتصاد ذكي.

يذكر أن أكثر من 700 مدينة و267 شركة من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن غلوبال 500" اختارت شركة هواوي كشريك للتحول الرقمي. ولدى مجموعة أعمال ’هواوي إنتربرايز‘ أكثر من 38000 شريك لتوفير الخدمات وتشغيل العمليات في جميع أنحاء العالم.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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