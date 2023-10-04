الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعيين نيللي بستاني في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية. وستتولى نيللي من خلال منصبها الجديد، مسؤولية الإشراف على وظائف الموارد البشرية في المجموعة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وستقود عملية تطوير وتنفيذ استراتيجية وبرامج الموارد البشرية الخاصة بالمجموعة.

تعد نيللي مديرة تنفيذية متمرسة في مجال الموارد البشرية، حيث تتمتع بخبرة طويلة وثرية تمتد إلى أكثر من عقدين من العمل في قيادة الموارد البشرية لعدد من المؤسسات العالمية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها "سيمنز" و"نوكيا نتوركس" و"ساب"، حيث ساهمت بشكل فعال خلال مراحل عدة في هذه المؤسسات في تحويل الأعمال، والتوسع الاستراتيجي، وتحسين الكفاءة، وعمليات الدمج والاستحواذ.

انضمت نيللي إلى "نتورك إنترناشيونال" بعد عملها في شركة "ساب"، حيث كانت تقود الفريق الاستشاري لقيمة تجربة الموظفين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقبل ذلك، شغلت نيللي منصب مديرة الموارد البشرية في "ساب" حيث كانت تشرف على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمنت مسؤولياتها تعزيز نجاح الأعمال من خلال صياغة وتنفيذ استراتيجية الأفراد في الشركة، وقيادة جهود التحول على صعيد الأعمال ومنظومة الموارد البشرية داخل المنطقة.

تعد نيللي إحدى رائدات الفكر ومن المتحدثات التي يتم استضافتهن في المحافل العامة حول موضوعات مستقبل العمل والتحول الرقمي للموارد البشرية.

وتعليقاً على تعيين نيللي، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشونال": "يسعدنا أن نرحب بانضمام نيللي إلى فريق العمل في "نتورك إنترناشونال". عملت نيللي في عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة، ما جعلها تتمتع بمؤهلات متميزة تمكنها من الاستفادة من خبرتها الواسعة في تمكين تحويل الأعمال من خلال الكوادر البشرية والتكنولوجيا. ونحن على ثقة من أن تولي نيللي لهذا المنصب من شأنه أن يتيح المجال لاستراتيجيات ووجهات نظر جديدة ومبتكرة بما يساهم في تعزيز إدارة مواردنا البشرية فيما نواصل جهودنا نحو النمو والتنوع".

من جانبها، قالت نيللي بستاني، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في "نتورك إنترناشونال": "أنا على قناعة راسخة من أن نجاح أي مؤسسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموظفيها، ويسعدني الانضمام إلى ’نتورك إنترناشيونال‘ لقيادة فريق الموارد البشرية في إطار سعينا لتمكين كوادرنا العاملة ورعايتهم. وإنني أتطلع ليس فقط إلى دعم المجموعة في بناء وتنمية ثقافة تعزز وتحفز الابتكار، ولكن أيضاً المساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية على مستوى الأفراد والمجموعة على حد سواء".

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نبذة عن "نتورك إنترناشيونال":

تعد "نتورك إنترناشيونال" أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات على النمو من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، حيث توفر خدماتها للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم "نتورك إنترناشيونال" فريق عمل يزيد على 2,000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.