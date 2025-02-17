دبي: أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال عن تعيين مُراد كاجري سوزر رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة نتورك إنترناشيونال، حيث سيتولى قيادة الشركة وتوجيه استراتيجيتها للنمو والتوسع انطلاقاً من مقرها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت إشرافه، ستواصل نتورك إنترناشيونال استكشاف مزيد من فرص النمو وتعزيز مكانتها في تقديم حلول رقمية آمنة وسلسة وقابلة للتوسع، بما يلبي احتياجات العملاء والشركات في مختلف القطاعات. يتمتع مراد بخبرة واسعة في مجال المدفوعات، العملات الرقمية، الخدمات المصرفية للأفراد والصيرفة الرقمية، إضافة الى الخدمات المصرفية الاستثمارية للشركات. وقد شغل مراد سابقاً مناصب قيادية في مؤسسات مالية مرموقة، بما فيها مجموعة (BBVA) في تركيا والولايات المتحدة.

وأعرب مجلس إدارة نتورك إنترناشيونال عن ترحيبه بمراد، مشيداً بخبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية للأعمال وحرصه على تبني أحدث التقنيات وتعزيز ثقافة الابتكار. وأكد المجلس أن قيادته ستسهم في دفع عجلة النمو المستدام للشركة وتوسيع نطاق خدماتها في المستقبل. كما وجّه المجلس الشكر للسيد ناندان مير على مساهماته القيمة خلال السنوات الماضية، متمنيناً له دوام التوفيق والنجاح في مستقبله.

من جانبه، قال مُراد كاجري سوزر: "أتطلع قدماً للانضمام إلى الفريق المتميز في نتورك إنترناشيونال، ومواصلة البناء على الأسس القوية التي أرستها الشركة، حيث باتت تقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 50 دولة باعتبارها أكبر شركة مدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ولا شك أن الاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية وتعزيز شبكة الشركاء، سيتيح لنا مواصلة تقديم قيمة مضافة لعملائنا، مع التركيز على توسيع نطاق خدماتنا في قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار".

تتمتع نتورك إنترناشيونال بأكثر من 30 عاماً من الخبرة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لتبسيط عمليات الدفع، وتوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات.

وفي عام 2024، استحوذ تحالف بقيادة بروكفيلد على شركة نتورك إنترناشيونال. وكشريك استراتيجي، تلتزم بروكفيلد بدفع مسيرة نمو نتورك إنترناشيونال ونجاحها على المدى الطويل.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضورنا في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2,000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.

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