الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن جمال النسّاي في منصب مدير عام خدمات التجار لدى مجموعة "نتورك إنترناشيونال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب دوره هذا، سيكون مسؤولاً عن التنفيذ والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال ومقترحات القيمة للتجار والشركاء الحكوميين عبر جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمجموعة.

وبهذه المناسبة قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا الإعلان عن تعزيز قدرات فريقنا التنفيذي بانضمام قائد استثنائي يتمتع بمزايا وخبرات واسعة مثل جمال النسّاي، حيث يشاركنا معارفه وخبراته العميقة لتعزيز رؤية ’نتورك إنترناشيونال‘ بأن تصبح المجموعة الأكبر والأسرع نمواً على مستوى العالم، وأداة تمكين المدفوعات الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال أدواره الجديدة، سيؤكد جمال التزامنا بتعزيز مكانة المجموعة وتحقيق المزيد من الإنجازات فيما نعمل على تسريع ابتكار المنتجات ووصول عملائنا إلى السوق وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المنشودة".

يتمتع جمال النسّاي بمسيرة مهنية مثيرة للإعجاب، حيث انضم إلى "نتورك" قبل 18 عاماً ليشغل أدواراً قيادية مختلفة تغطي كامل سلسلة قيمة المدفوعات ورحلة العميل. وهو يحظى بخبرة غنية ومتنوعة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والحوكمة والامتثال التنظيمي والعمليات التشغيلية.

من جانبه قال جمال النسّاي، مدير عام خدمات التجار لدى "نتورك إنترناشيونال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تربطني علاقة وطيدة مع ’نتورك إنترناشيونال‘، ويسعدني أن أواصل تعزيز مكانة المجموعة مع شروعها في المرحلة التالية من النمو بمجال معالجة المدفوعات الرقمية. كما أتطلع إلى التعاون مع تجارنا الكرام وشركائنا الحكوميين عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم احتياجاتهم في مشهد المدفوعات سريع التغير باستخدام تكنولوجيا المدفوعات المتميزة".

لطالما لعبت "نتورك إنترناشيونال" دوراً جوهرياً في تعزيز قبول المدفوعات الرقمية والشمول المالي على نطاق أوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تقدم حلول دفع شاملة لقاعدة عملاء متنامية تشمل أكثر من 50 دولة.

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