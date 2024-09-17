أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ناين ياردز للتطوير العقاري"، التابعة لمجموعة "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة"، عن تعيين شركة "زوبلن للإنشاءات" كمقاول رئيسي لمشروعها الفاخر "سي لا في" الذي يقع في منطقة ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي.

تتميز "زوبلن" بخبرة كبيرة في قطاع البناء والتشييد تبلغ 125 عاماً على المستوى العالمي و41 عاماً على المستوى المحلي، وهي واحدة من أفضل شركات المقاولات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تقدمه من مشاريع استثنائية. كما تمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال البناء والتشييد، وتقدم خدمات شاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تشييد المباني والهياكل الأساسية.

ويُؤكد تعيين "زوبلن" على التزام مجموعة "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة"، في تبني أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروع "سي لا في".

وبهذه المناسبة، قالت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي أي أتش إثمار الدولية القابضة": "يُعبّر قرار منح زوبلن عقد المقاول الرئيسي عن التزام المجموعة بضمان الجودة والتسليم في المدة الزمنية المحددة لمشروع سي لا في، حيث سيعزز هذا التعاون من تطوير المشروع وفق أفضل المعايير العالمية والتي تلبي توقعات المشترين الحاليين والمحتملين".

ويتميز مشروع "سي لا في" الفاخر المكون من أربعة أبراج سكنية، بموقع استراتيجي في منطقة ياس باي في جزيرة ياس بأبوظبي، بإطلالته الخلابة على البحر، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق الأنيقة المكونة من غرفة إلى أربع غرف نوم، بما في ذلك الشقق العلوية والتاون هاوس والدوبلكس والبنتهاوس، كما يضم هذا المشروع مرافق عالمية المستوى، مع التركيز على الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة والاستدامة.

ويعد المشروع فرصة استثمارية جذابة للغاية لكل من المقيمين والمستثمرين على حد سواء، وذلك لقربه من منطقة ياس الإبداعية، التي تستعد لجذب الآلاف من الخبرات المهنية الدولية في السنوات القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن البدء في أعمال الانشاء في مشروع "سي لا في"، يعد خطوة استراتيجية مهمة في المضي قُدماً بالجدول الزمني لتطوير المشروع، مما يُعزّز سمعة "ناين ياردز للتطوير العقاري" في إنجاز المشاريع العقارية الرائدة.

حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة هي شركة استثمارية قابضة سريعة النمو مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تلتزم إثمار الدولية القابضة بتعزيز دورها في نمو اقتصاد الدولة وتقديم قيمة مستدامة وعوائد استثنائية لمستثمريها من خلال محفظة متنوعة وتعاون استراتيجي بنّاء.

-انتهى-

#بياناتشركات