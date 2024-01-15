دبي: تعزز شركة "ناتيكسيس انفستمنت منجرز" (Natixis) حضورها وسمعتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى مع تعيين السيد وسيم نصرالله رئيساً للمنطقة، اعتباراً من تاريخ اليوم. سيتولى وسيم مهامه بشكل مباشر من مقره في دبي، وسيعمل تحت إشراف السيد أندرو بنتون، المدير التنفيذي ورئيس منطقة شمال أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

في هذا الدور، سيكون وسيم مسؤولاً دفع عجلة نمو ناتيكسيس في أسواق رئيسية بالمنطقة، وتعزيز نموذجها الفريد القائم على الشركات التابعة. وسيركز على دعم العملاء الحاليين والمتوقعين عبر المنطقة في تحقيق أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل، من خلال الاستفادة من موارد ناتيكسيس وخبرة مديري الاستثمار الخمسة عشر التابعين لها.

وفي هذه المناسبة، صرّح السيد أندرو بنتون، المدير التنفيذي ورئيس منطقة شمال أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى قائلاً: "يشهد فرعنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى فترة من الزخم والنمو الملحوظ عقب عام 2023 الذي تجاوز كل التوقعات، ومن دواعي سرورنا انضمام السيد وسيم ليقود دفة العمل نحو تحقيق نتائج أرفع في عام 2024 وما يليه. يتمتع وسيم بخبرة واسعة في إدارة الأصول وأنشطة أسواق رأس المال بشكل عام، وأنا على ثقة تامة بأن مهارته وقيادته ستمكننا من تعزيز حضورنا السوقي في المنطقة وتقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين والمستقبليين."

انضم السيد وسيم نصرالله إلى شركة ناتيكسيس بعد مسيرة حافلة بالنجاح دامت 30 عاماً في قطاع الخدمات المالية. فقد بدأ مسيرته المهنية في شركة ليمان براذرز عام 1994، حيث أمضى 14 عاماً في إدارة مبيعات المنتجات المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، قبل الانتقال إلى شركة جوتكس فاند منجمنت. وفي عام 2011، انضم إلى شركة برنسبيل أسيت منجمنت لتأسيس حضور الشركة في المنطقة بصفته مديراً تنفيذياً ورئيساً لقسم الشرق الأوسط وأفريقيا.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن ناتيكسيس انفستمنت منجرز

يمنح نموذج ناتيكسيس القائم على الشركات التابعة فرصةً لعملائها للارتباط بالتفكير المستقل والخبرة المتخصصة لأكثر من 15 مديراً استثمارياً نشطاً. وتُصنَّف ناتيكسيس من بين أكبر مديري الأصول في العالم[1] حيث تتجاوز قيمة الأصول التي تديرها 1.1 تريليون دولار أمريكي[2] (1.1 تريليون يورو). وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الحلول عبر فئات الأصول والأساليب والأدوات، بما في ذلك استراتيجيات مبتكرة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومنتجات مخصصة لتعزيز التمويل المستدام. تتعاون الشركة مع العملاء لفهم احتياجاتهم الفريدة وتقديم رؤى وحلول استثمارية تتناسب مع أهدافهم طويلة الأجل.

تتخذ شركة ناتيكسيس انفستمنت منجرز، الحاضرة في باريس وبوسطن، موقعها تحت مظلة قطاع الخدمات المالية العالمية لمجموعة بي بي سي إي (Groupe BPCE)، ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا، عبر شبكات التجزئة الخاصة بـ Banque Populaire وCaisse d’Epargne. تضم شركات إدارة الاستثمار التابعة لشركة ناتيكسيس انفستمنت منجرز كلاً من AEW و [3]DNCA Investmentsو Dorval Asset Managementو Flexstone Partnersو Gateway Investment Advisers و Harris Associatesو Investors Mutual Limitedو Loomis, Sayles & Company و Mirovaو MV Creditو Naxicap Partnersو Ossiamو Ostrum Asset Management وSeventure Partners و Thematics Asset Managementو Vauban Infrastructure Partners وVaughan Nelson Investment Management وWCM Investment Management. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم حلول الاستثمار من خلال ناتيكسيس انفستمنت منجرز سوليوشنز وناتيكسيس أدفايزرز أل أل سي. ليست كل العروض متاحة في جميع الولايات القضائية. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة ناتيكسيس انفستمنت منجرز على im.natixis.com | لينكد إن: LinkedIn.com/company/natixis-investment-managers.

تضم المجموعات التوزيعية والخدمية لشركة ناتيكسيس انفستمنت منجرز شركة ناتيكسيس ديستربيوشن أل أل سي، وهي وسيط تداول محدود الغرض وموزع لمجموعة متنوعة من شركات الاستثمار المُسجلة في الولايات المتحدة التي تقدم خدمات استشارية من خلال الشركات التابعة لشركة ناتيكسيس انفستمنت منجرز، وناتيكسيس انفستمنت منجرز أس أي (لوكسمبورغ)، وناتيكسيس انفستمنت منجرز انترناشونال (فرنسا)، وكيانات التوزيع والخدمة التابعة لها في أوروبا وآسيا.

جهة الاتصال الصحفي

ناتيكسيس انفستمنت منجرز

سارة-جين_مانكو

Sarah-jane.manco@natixis.com