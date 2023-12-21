دبي، الإمارات العربية المتحدة: انضم أندريه روبليف، بطل التنس الدولي المصنف رقم 5 عالمياً، إلى ميدكير وصيدلية أستر كسفير للعلامة التجارية. وستدعم ميدكير، العلامة التجارية المتميزة للرعاية الصحية، صاحبة الحضور في دبي والشارقة من خلال 4 مستشفيات و20 مركزاً طبياً، ستدعم هذا التعاون لعرض مرافقها ذات المستوى العالمي التي تتوافق مع التميز الطبّي من الدرجة الأولى، وذلك تماشياً مع حملة "السعادة تبدأ بالصحة" والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام لتشجيع الناس على إعطاء الأولوية لعافيتهم هم وأسرهم.

كما سيُمثِّل أندريه قطاع الصحة والتغذية ونمط الحياة في صيدلية أستر والذي يضم أفضل العلامات التجارية والمنتجات لدعم رحلة الصحة والعافية للناس.

وفاز أندريه، لاعب التنس الروسي المحترف البالغ من العمر 26 عاماً، بـ 14 بطولة فردية من بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما في ذلك لقب اتحاد لاعبي التنس المحترفين (ATP1000) في مونتي كارلو هذا العام، وأثبت نفسه كواحد من الجيل الجديد من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يتنافسون في أعلى المستويات في تنس الرجال، وهو موجود حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدوري العالمي للتنس الذي يقام في أبو ظبي في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر 2023.

وصرح أندريه روبليف عند إعلانه عن الشراكة قائلاً: "باعتباري رياضياً محترفاً، فقد كنت دائماً أحضّ على الصحة واللياقة البدنية والحياة الصحية. لذلك فإن الشراكة مع حملة "السعادة تبدأ بالصحة" التي تقدمها ميدكير، بالإضافة إلى تركيز صيدلية أستر على توفير الصحة الجيدة والسعادة، لأمرٌ منطقيٌ تماماً بالنسبة لي، كما يُعَدُّ الانضمام إلى الشركة فرصة بالنسبة لي لإحداث تأثير على حياة الناس، وآمل أن رؤيتي لمجتمع أكثر صحة ستشجع الناس وأسرهم على اتخاذ إجراءات استباقية بشأن البقاء بصحة جيدة. وتابع قائلاً: "إنني مندهش من مرافق ميدكير ذات المستوى العالمي، إلى جانب موظفيها المتميزين وخبراتهم الطبية رفيعة المستوى، وجميعهم على استعداد لإحداث فرق في المجتمع".

وأعربت أليشا موبين، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن حماسها بخصوص هذا التعاون بقولها: "إن انضمام أندريه روبليف إلينا كسفير لعلامتنا التجارية يتماشى مع هدفنا المتمثل في تشجيع الناس على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم ولياقتهم البدنية. وكونه أحد أبرز الرياضيين وأبطال التنس، فإن التزامه باللياقة البدنية والحياة الصحية أمر رائع ونحن واثقون من أنه بصفته سفيرنا لـميدكير وصيدلية أستر سيكون قادراً على مشاركة رسالتنا مع الجمهور العالمي وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات استباقية من خلال التدابير اللازمة لحماية صحتهم وصحة أسرهم".

كما أن كرمه وتفانيه في الاهتمامات الاجتماعية يجعله التجسيد المثالي لقيم مجموعتنا، لذلك نحن متحمسون للعمل معاً لتمكين الناس من إعطاء الأولوية لصحتهم."

وفي معرض حديثه عن العلاقة بين الرياضة والصحة، قال راهول كادافاكولو، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "يعد أندريه أحد أكثر الرياضيين لياقة ورمزاً للرياضيين والمشجعين من الجيل الحالي والقادم. إن العلاقة بين الصحة وعالم الرياضة لا يمكن فصلها، وبينما نشجع عملائنا ومرضانا على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم، لا يمكن أن يكون هناك أحد أفضل من أندريه للمساعدة في نشر رسالتنا عبر دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم."

تحرص صيدلية أستر وميدكير على الشروع في عدد من المبادرات التي تركز على المجتمع بدعم وتعاون من أندريه، وستشمل هذه المبادرات حملات توعية صحية، وزيارات أندريه لأقسام الأطفال في مستشفى ميدكير، والسعي لتوفير الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع. كما يوضح تعيين أندريه روبليف كسفير للعلامة التجارية من قبل أستر دي إم للرعاية الصحية التزام المجموعة بالتميز والرحمة والرعاية الصحية عالية الجودة.

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نبذة عن مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية:

ميدكير هي مقدم الرعاية الصحية الخاص المتميز ضمن المجموعة الأم، أستر دي إم للرعاية الصحية، وهي تدير مستشفيات رائدة ومتطورة، بما في ذلك مستشفى ميدكير متعدد التخصصات في دبي والشارقة، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، و20 مركزاً طبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسست ميدكير حضوراً قوياً.

تلتزم ميدكير بتقديم خدمات صحية متكاملة متميزة وفقاً لأعلى مستويات الجودة، كما تحافظ على أعلى المعايير الممكنة في تقديم الرعاية الصحية من الخبرات والتكنولوجيا والمرافق والعلاج. إن جميع مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، والتي تعتبر المعيار الذهبي في الرعاية الصحية العالمية. وعلاوة على ذلك، فقد فازت مرافق ميدكير بالعديد من الشهادات.

إن ما يميز ميدكير هو فريقها الاستثنائي متعدد الثقافات واللغات من الأطباء الذين تلقوا تدريباً مكثفاً في بعض المعاهد الطبية رفيعة المستوى حول العالم. ويقدم فريق ميدكير علاجات مثالية للمرضى قائمة على الأدلة باستخدام نهج متعدد التخصصات، وبدعم من الممرضات المدربات وأخصائيي التغذية وأخصائيي إعادة التأهيل والتقنيين. ومن خلال الالتزام بالوعد البسيط "سنعتني بك جيداً"، يلتزم فريق ميدكير تماماً بتوفير رعاية طبية شخصية عالية الجودة لكل مريض. لمزيد من المعلومات حول ميدكير، قم بزيارة www.medcare.ae أو تابع @Medcareae

نبذة عن صيدلية استر

تُشكِّل صيدلية أستر جزءاً من مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، وهي عبارة عن سلسلة رائدة للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بخبرة ثلاثة عقود في مجال تجارة التجزئة للمنتجات الصيدلانية والصحة والعافية، وبحضور قوي من خلال أكثر من 230 موقعاً يعمل بها أكثر من 700 صيدلاني. كما يمكن الوصول من خلال تطبيق (myAster) بسهولة إلى منتجات صيدلية أستر من المنتجات التي تعتني بالجمال ونمط الحياة واللياقة البدنية والعناية الشخصية والأم والطفل والتغذية والأساسيات والمعدات الطبية والرعاية المنزلية، وهو يوفر خدمة التوصيل إلى المنزل خلال 90 دقيقة للوصفات الطبية، والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.