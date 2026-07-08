القاهر - أعلن ميدبنك عن تعيين الأستاذ عادل هاشم جمعة نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المصرفية المتميزة، بما يدعم خططه التوسعية ويعزز تحقيق مستهدفات النمو، انطلاقًا من رؤيته وشعاره “نعمل لمستقبلك”.

ويمتلك الأستاذ عادل هاشم جمعة خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 25 عامًا، ويُعرف بكفاءته الاستراتيجية وقيادته المؤثرة. يمتلك خبرة واسعة و عميقة في التجزئة المصرفية، والشمول المالي، وشبكات الفروع، وقنوات التوزيع، وتطوير الأعمال، والتحول الرقمي. طوال مسيرته قاد برامج تحوّل مؤسسي كبرى، وكون فرق عمل عالية الأداء، وحقق نموًا مستدامًا من خلال استراتيجيات تركز على العميل وتدفع الابتكار والتميّز التشغيلي.

وشغل الأستاذ عادل مؤخرًا منصب رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي ببنك أبوظبي التجاري – مصر، كما تولى خلال مسيرته (ADCB Egypt) المهنية عدة مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات مصرفية رائدة، حيث لعب دورًا محوريًا في دفع نمو الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة.

ويأتي هذا التعيين في إطار مواصلة ميدبنك تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري، من خلال الاستثمار في الكفاءات القيادية، وتطوير الخدمات والحلول المصرفية، والارتقاء بتجربة العملاء، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين، ويجسد التزام البنك الدائم بشعاره “نعمل لمستقبلك”.

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