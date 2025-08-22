رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "ميجر للتطوير العقاري" ترقية السيد صالح العلو إلى منصب الرئيس التنفيذي للمشاريع، تقديراً لقيادته المتميزة وسجله الحافل في إنجاز مشاريع كبرى، إلى جانب خبرته الواسعة في الإشراف على تطوير وجهات عقارية بارزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويمتلك السيد العلو خبرة تزيد على عشرين عاماً في تطوير وإدارة المشاريع، حيث اضطلع بدور محوري في تنفيذ مبادرات عقارية رائدة ضمن قطاعات السكن والضيافة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. ومنذ انضمامه إلى "ميجر للتطوير العقاري" كمدير للمشاريع عام 2023، أسهم بشكل فاعل في قيادة مشاريع استراتيجية معقدة، من أبرزها "مانتا باي" – أول مشروع عالمي من نوعه لشاطئ سماوي في رأس الخيمة – مع ضمان الالتزام بأعلى معايير التصميم والابتكار والكفاءة الوظيفية.

وقد شغل السيد العلو مناصب عليا لدى مجموعة من أبرز شركات التطوير والاستشارات والجهات الحكومية، حيث أثبت قدرته على إدارة فرق عمل متعددة التخصصات والتنسيق مع شركات التصميم العالمية، فضلاً عن إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة وبجودة عالية وضمن الميزانيات المرصودة. وتشمل خبراته العميقة مجالات التنسيق المعماري، وتكامل التصميمات الإنشائية والبنى التحتية، وضبط التكاليف، وإدارة أصحاب المصلحة، مما أكسبه سمعة راسخة كتنفيذي موثوق يتمتع بالمصداقية في القطاع.

وفي تعليقه على الترقية، قال السيد العلو: "يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي للمشاريع في هذه المرحلة الحيوية لشركة "ميجر للتطوير العقاري". وأتطلع إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، ودفع مسيرة التميز المعماري، وضمان أن تستمر مشاريعنا في وضع معايير جديدة للجودة والابتكار، بما يخدم عملاءنا ومجتمعاتنا."

ومن جانبه، قال السيد أندريه شاربيناك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري" : "تعكس ترقية صالح العلو قدراته القيادية المتميزة وعمقه الفني والتزامه الراسخ بتسليم المشاريع. إن رؤيته الاستراتيجية وخبرته العملية سيكون لهما دور محوري في تسريع خطط التطوير وتعزيز مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات."

وتأتي هذه الترقية في وقت تواصل فيه شركة "ميجر للتطوير العقاري" توسيع عملياتها، بما يتماشى مع الرؤية الأشمل لإمارة رأس الخيمة لتطوير بيئات حضرية عالمية المستوى.

