دبي، الإمارات العربية المتحدة، كرّمت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ملتي بانك"، تقديراً لإسهاماته البارزة وجهوده المتواصلة في دعم العمل المؤسسي، ودوره في ترسيخ ثقافة التميز وتعزيز قيم التعاون والمسؤولية. كما أشادت المنظمة بمبادراته الهادفة إلى تطوير بيئات العمل، ودعم الممارسات التي تسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير المنظمة للشخصيات التي أسهمت في دعم مفاهيم العمل المشترك، وتعزيز ثقافة العطاء والالتزام المهني، إلى جانب دورها في ترسيخ بيئات عمل قائمة على الابتكار والتطوير المستمر.

وأعرب نصر طاهر عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أنه يمثل محطة مهمة في مسيرته المهنية، ودافعاً لمواصلة العمل بروح المسؤولية والالتزام، وقال: "يجسد هذا التكريم تقديراً لنهج يرتكز على أهمية العمل المؤسسي، وضرورة الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والتقدم. كما يعكس إيماننا بأن بناء بيئات عمل ناجحة لا يتحقق فقط عبر الإنجازات والأرقام، وإنما من خلال ترسيخ ثقافة تقوم على الثقة والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز القدرة على ابتكار فرص جديدة للنمو والتطور".

وأضاف: "نعتز بهذا التقدير الصادر عن منظمة دولية مرموقة، ونعتبره حافزاً لمواصلة دعم المبادرات النوعية التي تدعم التميز، وتسهم في الارتقاء بمستوى العمل وتعزيز ثقافة المسؤولية والعطاء".

وتؤكد مجموعة ملتي بانك أن الاستثمار في الكفاءات القيادية وتعزيز ثقافة الأداء المسؤول والتميز المؤسسي يشكلان جزءاً أساسياً من رؤيتها، انطلاقاً من التزامها المستمر ببناء منظومة أعمال قائمة على الثقة، والمهنية، والحوكمة، وتحقيق قيمة مستدامة على المستوى العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات