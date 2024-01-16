الشركة الرائدة تهدف إلى مواصلة تحقيق خطوات واسعة في التحول الرقمي في قطاع البناء وتوفير قيمة أفضل لجميع الجهات المعنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زيبث، الشركة التقنية العالمية الناشئة والرائدة في إدارة المشاريع وتقديم البرمجيات كخدمة، عن تعيين سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا عضواً في مجلسها الاستشاري. ويشتهر السفير السابق لدولة الإمارات في الهند بإنجازاته المميزة على الصعيد الدبلوماسي، ومساهمته المستمرة في دعم بيئة الأعمال في الدولة مستفيداً من خبراته الاستشارية.

وترك سعادة الدكتور البنا خلال مسيرته المهنية بصمة لا تُمحى في الاقتصاد الإماراتي، حيث تولى عدداً من المهام والمسؤوليات المتنوعة بكفاءة عالية، ومنها إدارة الأقسام الرئيسية في العديد من المؤسسات والهيئات الهامة مثل غرفة تجارة وصناعة دبي ومجموعة دبي للجودة واللجنة القضائية للإيجارات في حكومة دبي، والتي لعبت دوراً محورياً في مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات على مدار العقود الماضية. كما لعب الدكتور دوراً فعالاً في تعزيز العلاقات الثنائية مع الهند خلال فترة عمله دبلوماسياً في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، حيث عمل سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى الهند. ويواصل سعادة السفير مسيرته في تطوير القطاع الاقتصادي الإماراتي من خلال مشاركته في المجالس الاستشارية للجمعيات المهنية وشركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة مثل زيبث، إلى جانب دوره الأخير كمستشار في إكسبو دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال براسون شريفاستافا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيبث: "تحفل مسيرة سعادة السفير بإنجازات مميزة في مجال تحقيق القيمة في القطاعين العام والخاص، حيث يجمع بين الخبرة والتجربة التي تصب في مصلحة شركة زيبث بالكامل، ولا سيما مع استعدادها لتوسيع أعمالها ورفدها بالتمويل اللازم. ونطمح أن تساعد خبرة سعادة الدكتور البنا المتنوعة في مجال الأعمال شركة زيبث في تعزيز تنافسية منتجاتها في السوق، مع التركيز على هدفها المتمثل في دفع الاستدامة والنمو القائم على الابتكار في مجال البناء. كما نسعى إلى الاستفادة من خبراته العميقة في تطوير أعمالنا".

وبدوره، قال سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا: "ينبع قرار انضمامي إلى المجلس الاستشاري لشركة زيبث من رغبتي في استكشاف آفاق جديدة في مجال البناء، وهو قطاع أثق بقدرته على تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. وتهدف زيبث من خلال اعتمادها مؤخراً لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى إضفاء عنصر الذكاء البشري على منصتها، وهو ما يؤثر إيجاباً على الموظفين والعمليات على امتداد دورة حياة المشاريع. كما أشارك حماس فريق عمل زيبث لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال البناء، ونطمح لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على العمال والمهندسين ومالكي العقارات، وعلى السكان المحتملين بشكلٍ خاص".

وعمدت شركة زيبث مؤخراً إلى توظيف 40 من حلول الذكاء الاصطناعي لترقية منصتها إلى حالة الذكاء الاصطناعي العام، ومحاولة تحقيق مستوى الذكاء البشري، وهي خطوة رائدة وفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والعالم. وبدأت زيبث بتطبيق رؤية سعادة الدكتور البنا في اتخاذ خطوات ملموسة لفتح المجال لمستويات أعلى من الكفاءة والتعاون بين الفرق، مع الحد من المخاطر بشكل استباقي وتعزيز العمليات المؤتمتة بعيداً عن المعاملات الورقية. وأشار براسون شريفاستافا إلى أن تلك النتائج تساعد في تجنب تجاوزات الميزانية ونقص اليد العاملة وتأخر تسليم المشاريع، حيث يؤكد على الدور المحوري لانضمام سعادة الدكتور البنا في مساعدة زيبث على تحسين عروضها وتقديم قيمة أكبر للعملاء.

لمحة حول زيبث

زيبث هي منصة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة رسم ملامح مشهد إدارة مشاريع البناء، حيث تقود عالم البناء لتحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والتميز مدفوعةً بالذكاء المتقدم والذكاء الاصطناعي العام. وتهدف منصة البيانات المشتركة الذكية إلى تسهيل تقارب الأفكار وتعزيز إمكانية التعاون في الوقت الحقيقي بين فرق المشروع، إلى جانب تشجيع الابتكار.

وتحدد زيبث من خلال التحليلات المتقدمة المخاطر المحتملة في البناء، مما يوفر إدارة استباقية تحد من المخاطر المحتملة والإصلاحات المكلفة. وتساعد قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة على تبسيط المهام وأعباء العمل المعقدة، وبالتالي تقليل حالات التأخير وتحسين تخصيص الموارد. وفي ظل هذه النتائج القابلة للقياس، ترسخ زيبث مكانتها في طليعة المسار التكنولوجي لقطاع البناء العالمي.

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