أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن تعيين سعادة السيد خالد عمرو الرميحي رئيسًا لمجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (البا)، إحدى شركات مجموعتها المحلية.

يحمل الرميحي خبرة واسعة في العديد من المجالات والتي من شأنها دعم خطط النمو خلال المرحلة المقبلة لشركة البا لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال تصنيع الألمنيوم.

كما تتقدم ممتلكات بالشكر إلى الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة على مساهماته القيمة خلال فترة ترأسه مجلس إدارة شركة البا، والذي كان لجهوده وقيادته دوراً محورياً في تشكيل إنجازات الشركة ونموها.

يشغل سعادة السيد خالد الرميحي حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة العمرية، وقد شغل قبلها منصب الرئيس التنفيذي لممتلكات منذ سبتمبر 2019 ولغاية أبريل 2023 والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لمدة خمس سنوات قبل ذلك، كما شغل منصب المدير العام وعضو لجنة الإدارة ورئيس فريق الاستثمارات المؤسسية الذي يغطي العملاء في الخليج العربي لدى بنك انفستكورب لأكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى عمله في بنك جي بي مورجان لمدة تسع سنوات تقلد فيها منصب رئيس مجموعة عملاء القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي.

يحمل سعادته درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة هارفارد الأميركية، بالإضافة الى بكالوريوس العلوم في المهمات الخارجية من جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.