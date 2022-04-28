دبي، الإمارات العربية المتحدةعقد مكتب الإعلانات التفاعلية في دول مجلس التعاون الخليجي جمعية عمومية في السادس من أبريل 2022، أعلن خلالها عن مجلس الإدارة الجديد للفترة الممتدة من عام 2022 وحتى 2024. يضمّ المجلس الجديد 15 شركة مختلفة تمثّل ما يلي:

الناشرون/ دور الإعلان والدعاية: أنغامي (Anghami)، "أغسطس ميديا" (Augustus Media)، مجموعة شويري (Choueiri Group)، "إم بي سي" (MBC)، "إم إم بيه" (MMP)

الوكالات: "جروب إم" (GroupM)، "هافاس" (Havas)، "إم سي إن" (MCN)، مجموعة "أومنيكوم" الإعلامية (Omnicom Media Group)، "بابليسيس ميديا" (Publicis Media) المنصات التكنولوجية: "أمازون"، :جوجل"، "ميتا"، "سناب"، "تويتر"

وفي الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، الذي عُقد في 21 أبريل 2022، أعاد ممثلو هذه الشركات انتخاب ريان كركي رئيساً لمجلس الإدارة، وميشال ملكون نائباً له.

وقال ريان كركي إثر إعادة انتخابه: "الكلّ يعلم أننا نمرّ في أوقات غير مسبوقة، حيث ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، كما نشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية كبيرة حول العالم. كذلك، يمثّل هذا العام نقطة تحوّل صعبة للغاية وحاسمة: إذ أن ما سنقوم به في العامين المقبلين، وكيفية تفاعلنا مع جميع هذه التحديات سيكون له تأثير دقيق على قطاعنا هذا." وأضاف: "لقد شكّل العامان الماضيان فترة إعدادية لمكتب الإعلانات التفاعلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يزال يتعيّن علينا أن نضافر الجهود من أجل دفع عجلة النمو وبناء قطاع مستدام وجدير بالثقة، في مجال القياس والبحث والمقاييس والمعايير الخاصة بالقطاع، والتنوّع، من بين مواضيع أخرى. أنا ممتن للثقة التي منحني إياها زملائي، ومتحمس لمواصلة هذه الرحلة إلى جانبهم."

من جانبه، قال ميشال مالكون: "لقد حظينا بفرصة هامة على مدى العامين الماضيين لوضع الركائز الأساسية لعملنا. وسنتعاون على مدى العامين المقبلين لمواصلة تطوير هذا القطاع، وإطلاق مبادرات مستدامة وقابلة للتكرار لتحقيق التأثير الإيجابي المتزايد في قطاعنا. أشعر بالامتنان الشديد لزملائي في مكتب الإعلانات التفاعلية لمنحي وريان ثقتهم لتوجيه المكتب نحو تحقيق ما بدأنا القيام به كقطاع."

وقال إيان مانينغ، الرئيس التنفيذي لمكتب الإعلانات التفاعلية في معرض تعليقه: "لقد تمكنا من تحقيق الكثير من الانجازات خلال العامين الماضيين، على الرغم من التحديات الواضحة والكثيرة التي واجهناها؛ ولدينا الفرصة الآن لتسريع جهودنا." وختم قائلاً: "يسرني أن أواصل العمل مع ريان وميشال، جنباً إلى جنب مع مجلس الإدارة الجديد من أجل تحفيز النمو في قطاعنا، وتنفيذ المبادرات التي توفر المزيد من الثقة والشفافية عبر هذه المنظومة وتساعد على جذب المواهب ورعايتها في سوقنا."

#بياناتشركات

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لمحة عن مجموعة Choueiri Group

مجموعة شركات Choueiri Group هي مجموعة رائدة في المجال الإعلاني في منطقة الشرق الأوسط وهي ناشطة في هذا المجال منذ أكثر من 50 سنة. وهي اليوم تسوّق وتدير المساحات الاعلانية لـ13 محطة تلفزيونية فضائية ومحطتين تلفزيونيتين أرضيتين، و7 وسائل إعلام مطبوعة، و11 محطة إذاعية، وما يزيد على 30 موقعاً إلكترونياً، بالإضافة الى تطبيقاتهم الإلكترونية على الهواتف الذكية. كما وتملك المجموعة إحدى أكبر شبكات اللوحات الإعلانية الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمارس مجموعة شركات Choueiri Group نشاطها في تسعة أسواق تضمّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واليابان، وتقدم أجود الخدمات لعملائها الإقليميين والدوليين من خلال شبكتها الواسعة المكونة من ثلاث عشرة شركة ومكتبين تمثيليين وأكثر من 700 موظف.

للاتصال:

مجموعة شويري

أسد جميل

هاتف: 97144545454+

البريد الإلكتروني: ajamil.mr@choueirigroup.com