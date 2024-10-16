دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آر إكس، المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، عن تعيين حسن ميرشانت مديراً جديداً للتسويق للمعرض التجاري الدولي الرائد للسفر.

ومن خلال منصبه الجديد، سيقدم ميرشانت تقاريره إلى دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، حيث سيتولى إدارة تطوير وتنفيذ استراتيجية التسويق للمعرض الذي يقام سنوياً في دبي، والذي استقبل عدداً قياسياً من الحضور بلغ 47 ألف زائر في نسخة العام الماضي.

حصل ميرشانت، وهو من أصل هندي، على درجة البكالوريوس في التجارة من كلية نيس واديا للتجارة في بوني. وبعد تخرجه، بدأ مسيرته المهنية في مجال تنظيم الفعاليات قبل أن ينتقل إلى دبي في عام 2014 للعمل في مجال التسويق وإدارة الفعاليات لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، ثم استمرت مسيرته المهنية مع مجموعة لاند مارك قبل الانضمام إلى شركة آر إكس في عام 2020.

بعد أن شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي للتسويق لدى معرض سوق السفر العربي، يعود ميرشانت إلى الفريق من منصبه كمدير تسويق للقمة العالمية لطاقة المستقبل.

وبهذه المناسبة علقت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: "يملك حسن خبرة واسعة تمتد لـ 12 عاماً في مجال التسويق من الإمارات العربية المتحدة والهند، لذا فإن نهجه الموجه نحو النتائج وتفانيه في التفاصيل يجعلان منه أحد الأصول ذات القيمة العالية للفريق، وأتطلع بشدة إلى العمل معًا على النمو المستمر وتطوير علامة سوق السفر العربي التجارية".

سيتولى ميرشانت تطوير وإدارة استراتيجية التسويق لمعرض سوق السفر العربي عبر قنوات متعددة، بما في ذلك القنوات الرقمية والعلاقات العامة وإدارة الفعاليات، كما سيشرف على جميع مبادرات تسويق العارضين للحدث وسيتعاون مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية إلى جمعيات الصناعة.

وكجزء من هذه الاستراتيجية، سيكون هناك تركيز قوي على تأمين حضور زوار ذوي قيمة عالية، وضمان قدرة العارضين على التواصل مع صناع القرار الرئيسيين، واكتساب رؤى قيمة تضمن استمرار معرض سوق السفر العربي في تنمية نفوذه في المشهد العالمي للسفر والسياحة.

وأضافت كورتيس قائلة: "إنه وقت مثير للعمل في صناعة السفر والسياحة، التي تنمو بمعدلات ملحوظة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي جميع أنحاء العالم، وقد سار توسع معرض سوق السفر العربي جنبًا إلى جنب مع هذا على مدار العقود الثلاثة الماضية، وأنا ملتزم بالمساهمة في استمرار نجاحه في عام 2025 وما بعده".

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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