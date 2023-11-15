أعلن مصرف عجمان عن تعيين مأمون الحمصي في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. سيرفد السيد مأمون الحمصي مصرف عجمان بخبراته ومعارفه الواسعة التي اكتسبها طوال مسيرته المتميزة والممتدة لأكثر من 25 عاماً في مناصب إدارة التكنولوجيا في مختلف المؤسسات المالية المرموقة. عمل السيد مأمون الحمصي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون إدارة أنظمة المعلومات والمستشار التقني في مصرف أبو ظبي الإسلامي قبل الانضمام إلى مصرف عجمان. قاد فريقاً من الخبراء التكنولوجيين وأدار ميزانيات كبيرة مخصصة لتطوير التكنولوجيا في مختلف الأقسام خلال فترة عمله هناك التي امتدت 17 عاماً.

قال المدير التنفيذي للمصرف السيد مصطفى محمد سعيد الخلفاوي تعليقاً على هذا التعيين: "يسرنا الترحيب بمأمون الحمصي في فريقنا. يتماشى سجله المذهل في إدارة التحول الرقمي والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية في قطاع المصارف مع رؤيتنا في مصرف عجمان. يعود الفضل إلى السيد مأمون الحمصي في تحديث التقنيات المستخدمة وابتكار برامج جديدة ساهمت بشكل كبير في تطوير المؤسسات التي عمل معها. واثقون بأن مصرف عجمان سيواصل رحلة الابتكار وتقديم خدمة مثالية لعملائنا تحت إدارته."

علق السيد سالم عبد الله الشامسي - الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان : يتناسب تعيين السيد مأمون الحمصي مع استراتيجيتنا للتحول الرقمي ويتماشى بشكل مثالي مع رؤيتنا للرقمنة، كما سيعزز عمليات المصرف لدينا بشكل كبير. يمضي مصرف عجمان نحو التحول الرقمي واستثمار التكنولوجيا المتطورة لتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء. نعتقد أن السيد مأمون سيقدم أفكارًا وآراء جديدة وسيساعد في تبني منظمتنا لتقنيات أكثر تقدمًا مع ضمان موثوقية تلك الحلول وقابلية توسيعها.

ساهم عمل السيد مأمون الحمصي في تطوير الإمكانيات التكنولوجية للمنظمات التي عمل معها بالإضافة إلى ضمان تماشيها مع أهداف تلك المنظمات والضوابط التنظيمية. كان دوره في مصرف أبو ظبي الإسلامي محورياً في التحول الرقمي وإدارة الخطط التقنية وتطوير استراتيجيات الأمن الإلكتروني واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتوليد مصادر دخل جديدة وتحسين تجربة العملاء في مختلف الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه الكثيرين.

السيد مأمون الحمصي حائز على شهادة في علوم الحاسوب من جامعة الأردن، ويجمع ما بين خلفيته العلمية الكبيرة ونهجه العملي في إدارة التقانة المبني على النتائج.

تخللت مسيرة السيد مأمون الحمصي المهنية العديد من الإنجازات في القطاع التقني ولا سيما في مجال المصارف، حيث نال العديد من الجوائز. من بين هذه الجوائز جائزة مدير أنظمة المعلومات الاستراتيجي في قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية لعام 2023، كما كان من بين أبرز عشرين مدير أنظمة معلومات في قمة إنترناشونال داتا كوربوريشن لمدراء أنظمة المعلومات لعام 2023.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae