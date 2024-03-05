أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الاسلامي أن مجلس ادارته قد قرر بتاريخ 05/03/2024 تعيين السيد محمد عبد الباري رئيساً تنفيذياً للمصرف بالإنابة في ضوء استقالة السيد ناصر العوضي لأسباب خاصة.

وقد انضم السيد عبد الباري الى مصرف أبوظبي الإسلامي في مايو 2020 قادماً من بنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط حيث شغل هناك العديد من المناصب منها منصب المدير المالي الإقليمي للبنك في أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس تمويل الاعمال التجارية في الامارات والشرق الأوسط ورئيس دائرة التمويل، ويمتلك عبد الباري خبرة واسعة تمتد الى 27 عاماً حيث عمل في كل من سيتي بنك وبنك باركليز.

ويأتي هذا التعيين في إطار جهود المصرف لإيجاد مسارات جديدة لنمو الاعمال وتحقيق أهداف المصرف الطموحة بما يسهم بتنفيذ رؤية المصرف واستراتيجيته لتوسيع عملياته في مختلف الجوانب والاصعدة، وكان السيد محمد عبد الباري يشغل منصب المدير المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي وكان له الأثر الفعال في تحسن المركز المالي للمصرف خلال الأعوام الماضية في ظل قيادته للإدارة المالية في المصرف.

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تأسس في عام 1997 وشهد خلال العشر سنوات السابقة تطور قياسي في النمو حيث زادت مجموع أصوله لتتجاوز 193 مليار درهم مما يؤكد على متانة مركزه المالي وتطوره المستدام على مدى الأعوام الماضية. وجاء هذا النمو ومتانة المركز المالي لمصرف أبوظبي الإسلامي في ظل قيادة مجلس الإدارة وتوجيهاته الاستراتيجية التي عملت الإدارات المختلفة في المصرف بالتنسيق التام فيما بينها على تنفيذها.

ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون و200 ألف عميل ضمن شبكته التي تضم 60 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الرقمية المتوفرة عبر تطبيق المصرف، والتي تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

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