أبوظبي: أعلن مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، عن تعيين محمد عبد الباري رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة ، اعتباراً من اليوم.

ويأتي هذا القرار بعد فترة من تعيين السيد محمد عبد الباري في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة في مارس 2024، حيث استطاع في هذه الفترة قيادة المصرف في مسار النمو الإيجابي مع ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي قبل الضرائب بنسبة 33% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 .

ويتمتع السيد محمد عبد الباري بخبرة تزيد عن 28 عامًا عمل خلالها في عدة مناصب في العديد من المؤسسات المالية الرائدة، وأبرزها سيتي بنك، وبنك باركليز، وبنك ستاندرد تشارترد. انضمّ عبد الباري إلى مصرف أبوظبي الإسلامي في مايو 2020 ليشغل منصب المدير المالي للمجموعة، حيث ساهم في وضع وتطوير الإستراتيجية المالية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أن أعلن تعيين السيد محمد عبد الباري لشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. يمتلك محمد الخبرة اللازمة في القطاع المصرفي حيث ساهم في قيادة المصرف بكفاءة عالية وتنفيذ استراتيجية النمو ومواصلة الجهود لتحقيق أفضل قيمة ممكنة للمتعاملين والموظفين والمستثمرين. نتطلع للعمل مع محمد لتنفيذ المرحلة المقبلة من النمو ضمن رؤية المصرف لعام 2035 مؤكدين مواصلتنا في دعم اقتصاد الدولة وتقديم خدمات ابتكارية ذات مستويات عالمية . "

ومن جهته، قال السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي : " أشعر بالامتنان للثقة التي منحني إياها مجلس الإدارة لقيادة مؤسسة مالية عريقة مثل مصرف أبوظبي الإسلامي في وقت يحقق فيه مصرف أبوظبي الإسلامي نجاحات متلاحقة ويعتزم فيه تنفيذ استراتيجيته للنمو ضمن رؤية عام 2035. سأعمل مع فريق الإدارة وكافة الموظفين على المحافظة على المكتسبات والإنجازات السابقة والسعي لتحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات لمواصلة رحلة النمو. يتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بمكانة رائدة وإمكانات قوية منها علامة تجارية مميزة وتواجد قوي وفعال في مجالي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وسأسعى الى التعزيز من هذه المكانة من خلال تقديم تجربة متعاملين مميزة، مع المساهمة بتقديم أفضل قيمة ممكنة للمساهمين الكرام، وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من كافة الفرص المتوافرة في السوق "

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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