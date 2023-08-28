28 أغسطس 2023، الدوحة – قطر: أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن تعيين السيدة/ عائشة عبد العزيز الفهيد مديراً جديداً لإدارة التسويق في المركز. وتتمتع عائشة بخبرة واسعة في مجال التسويق والعلامة التجارية وهو ما لعب دوراً مهماً في توليها لهذا المنصب القيادي الجديد.

وقد بدأت عائشة مسيرتها المهنية مع مركز قطر للمال كمتدرب في إدارة التسويق في أغسطس 2014، ثم انضمت رسمياً للعمل في المركز في مارس 2016 ضمن برنامج التطوير وسرعان ما تولت مهام مسؤول العلامة التجارية. وفي عام 2020 تم تعيينها رئيس قسم العلامة التجارية والإعلان حيث أظهرت التزاماً في التنسيق الفعال لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التسويق، بما يضمن تعزيز هوية العلامة التجارية لمركز قطر للمال في مختلف قنوات الاتصال.

وضمن مهامها في منصبها الجديد كمدير للتسويق، ستتولى عائشة الإشراف على وضع خطط استراتيجيات التسويق وتنفيذها والإشراف على تطوير الموقع الالكتروني، والحملات الإعلانية بما يتماشى مع هوية العلامة التجارية لمركز قطر للمال واستراتيجيته بشكل عام.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يسعدنا أن نرى أحد موظفي مركز قطر للمال يتولى منصباً قيادياً. لقد أظهرت عائشة التزاماً وتفانياً في عملها مع فريق إدارة التسويق والاتصال المؤسسي وكرّست جهودها ومهاراتها الاستثنائية لتعزيز موقع وقيم مركز قطر للمال عبر مختلف المبادرات التسويقية وترسيخ ذلك لدى أصحاب المصلحة ".

وأضاف قائلاً: "إن تعيين عائشة في هذا المنصب يعكس مدى حرص مركز قطر للمال على إعداد قادة على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة من خلال التخطيط الفعال للإحلال الوظيفي والالتزام بتحقيق أهداف خطة التقطير. وأنا على ثقة تامة من أنها ستقود إدارة التسويق بنفس المستوى من التفاني والعمل الجاد الذي أظهرته طوال فترة عملها في مركز قطر للمال".

جدير بالذكر أن عائشة قد حصلت على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في مجال التمويل و بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق من الجامعة الأمريكية في الكويت، وتعتبر جزءاً فاعلاً في بيئة الأعمال المحلية كما أنها عضو في اللجنة الدائمة لمنتدى قطر الاقتصادي (QEF) الذي تنظمه بلومبرج.

وحرصاً منها على تطوير مسيرتها المهنية، تشارك عائشة حالياً في برنامج القادة المتميزين التابع لمركز قطر للقادة الذي يقدم دورات تدريبية من خلال جامعات مشهورة مثل هارفارد وأكسفورد وديوك وغيرها، مما يوفر لها المعرفة والمهارات اللازمة التي تؤهلها للتفوق كقائدة في عالم سريع التغير.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين | r.kamaleddine@qfc.qa