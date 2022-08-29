الدوحة – قطر: استمراراً لجهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، قام مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، برعاية البرنامج الصيفي "أصول المستقبل" الذي نظمته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا. اشتملت فعاليات البرنامج الصيفي على ورش نظرية وتفاعلية وزيارات ميدانية إلى بعض المؤسسات المالية البارزة في الدولة وهي مصرف الريان، وبنك قطر الوطني وبورصة قطر.

وتأتي هذه الرعاية لتؤكد من جديد حرص مركز قطر للمال على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ودعمه لأفراد المجتمع باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة، إذ يتجلى هذا الدور بوضوح من خلال اهتمامه بتنظيم والمشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى نشر وتعميق الثقافة المالية، وتمكين الشباب القطري، وتحقيق الاستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ خليفة اليافعي، رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة: "إن أكاديمية قطر للمال والأعمال تهتم دائماً برفع مستوى الوعي حول أهمية القطاع المالي في الدولة وشدد على أهمية توعية الجيل القادم بالخيارات المهنية مؤكداً أن تقديم برنامج مثل "أصول المستقبل" هي مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق أكاديمية قطر للمال والأعمال من أجل توعية الطلاب في المرحلة الثانوية الذين يتطلعون إلى مزيد من الإرشادات لمستقبلهم المهني والتخصصات الجامعية في المجال المالي".

وتعليقاً على رعاية مركز قطر للمال للمخيم الصيفي هذا العام، قال السيد/ يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال: "نرحب بهذه الفرصة التي أتيحت لنا لتمكين الشباب القطري وتوعيتهم بالخيارات المهنية المختلفة في هذا القطاع المتغير والمتطور باستمرار. وأود أن أشيد هنا بجهود أكاديمية قطر للمال والأعمال وجامعة نورثمبريا وبهذا البرنامج وفعالياته الذي يخدم كل من الشباب المشاركين فيه ومستقبل القطاع المالي في دولة قطر. سنواصل التزامنا بدعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية الهادفة كهذه التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وخلق قيمة مشتركة لأصحاب المصلحة يكون لها أثر إيجابي على أفراد المجتمع".

وشارك في البرنامج هذا العام 24 طالباً وخريجاً من المرحلة الثانوية تعرفوا خلاله على كيفية عمل القطاع المالي والخيارات المهنية المختلفة المتوفرة في هذا المجال وقُدمت لهم نصائح وارشادات لمساعدتهم في اختيار التخصصات المالية المناسبة لهم وكتابة سيرهم الذاتية.

وأعرب الطلاب في ختام البرنامج عن سعادتهم بما تضمنه من فعاليات وأنشطة ساهمت في توسيع مداركهم وزيادة وعيهم بدور القطاع المالي والمهن المتصلة بهذا المجال.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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نبذة عن أكاديمية قطر للمال والأعمال

تأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في عام 2009 تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، وتعتبر الأكاديمية مؤسسة تدريب وطنية رائدة تهدف إلى ترسيخ ركيزة التنمية البشرية المستدامة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. تتميز أكاديمية قطر للمال والأعمال في التدريب المهني للأفراد وبرامج تطوير الموظفين المصممة خصيصاَ للشركات. وتهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى أن تكون الشريك الموثوق به من خلال حلولها التدريبية التي تقدمها لتلبية احتياجات التطوير المهني للعاملين في القطاع المالي بشكل خاص وقطاعات الدولة بشكل عام. في عام 2018، وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة مع جامعة نورثمبريا في نيوكاسل لتقديم برامج أكاديمية متخصصة في العلوم المالية والمصرفية.

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