ستعمل الدكتورة فرادي على قيادة مدرسة اجنايت في جميع المراحل التعليمية وسيتمحور اهتمامها على أداء الطلاب، وستواصل تعزيز الثقافة الإماراتية واللغة العربية والقيم الإسلامية في جميع الصفوف الدراسية.

الإمارات العربية المتحدة: قامت مدرسة اجنايت والتي تعتمد المنهاج الأمريكي، وتشتهر بتأمينها بيئة تعليمية متكاملة تتمحور حول متطلبات الطالب في القرن الحادي والعشرين، بتعيين الدكتورة جيهان فرادي مديرة لها، بدءاً من العام الدراسي 2023-2024.

تتبع مدرسة اجنايت أعلى معايير التعليم والتنمية الشخصية مع طلابها وذلك من خلال تطبيق معايير وأساسيات التعلم المشترك المتبع في ولاية نيويورك لتعزيز التميز والابتكار الشامل. وجاء تعيين الدكتورة فرادي انعكاسًا لالتزام المدرسة بتوفير رحلات تعليمية تغذي فضول الطلاب وحبهم بالمعرفة، بهدف تطوير قادة مستقبليين متمكنين ومثقفين.

تتمتع الدكتورة فرادي بخبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال التعليم، حيث قادت ونسقت تطوير المناهج الأكاديمية في العديد من المدارس من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. ستدعم الدكتورة فرادي، العملية التعليمية وتوجهها نحو تحقيق الأهداف، وبفضل براعتها الإستراتيجية ستعمل على إدارة وتوجيه أجيال ناجحة متعددة الثقافات، إلى جانب خبرتها في تطوير المناهج والتقييمات، كل هذه الخبرات أهلتها لتستلم قيادة مدرسة اجنايت إلى آفاق جديدة بدءًا من العام الدراسي الحالي وما بعده.

وفي معرض حديثها عن تعيينها، قالت الدكتورة فرادي: "إن التزام مدرسة اجنايت بالتعليم الشامل ورؤيتها لرعاية مواطنين عالميين مسؤولين يتردد صداها بعمق في ذهني. إنني متحمسة للعمل سويًا مع المعلمين المتفانين وأولياء الأمور المتعاونين والطلاب المتحمسين، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بالتجربة التعليمية وتمكين طلابنا من أجل مستقبل حافل بالأهداف والإنجازات".

ستعمل مدرسة اجنايت، على تأمين بيئة آمنة تدعم التطوير الشامل لكل طالب وتحفزه على الابتكار والتفكير. من خلال تعزيز القيم المدرسية للتعاون والاحترام والمسؤولية والإبداع والقيادة. وستقدم الدكتورة فرادي، بدعم من فريق مدرسة اجنايت، فرصًا تعليمية مثمرة لجميع طلابها من الروضة وحتى الصف التاسع، وذلك بهدف إعداد الطلاب للوظائف والمهن المستقبلية وتهيئتهم ليندمجوا في عالم اليوم المتقدم تقنيًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقود الدكتورة فرادي عملية تطوير المرحلة التعليمية الثانوية في مدرسة اجنايت.

يأتي قرار مدرسة اجنايت بتعيين الدكتورة فرادي مديرةً لها في الوقت الذي تركز فيه على دفع طلابها نحو الأمام، وإحاطتهم برعاية كبيرة. تقع مدرسة اجنايت في الورقاء 3، وتوفر بيئة تعليمية مناسبة ثقافياً لأكثر من 1000 طالب من أكثر من 70 جنسية. بالإضافة إلى طلابها الإماراتيين والذين يمثلون ربع عدد الطلاب الإجمالي، تلتزم مدرسة اجنايت بتقديم تعليم عالي الجودة عبر برامجها الإماراتية واللغة العربية والتربية الإسلامية. يمتلك جميع الطلاب الإماراتيين ملفًا مدرسيًا يسمى "جواز السفر الإماراتي" يتضمن التحصيل الأكاديمي للطالب والأنشطة والاهتمامات والحضور وغير ذلك الكثير. تدمج المدرسة أيضًا منهجها الدراسي المعتمد مع رؤيتها التعليمية لتعزيز القيم الثقافية للطلاب الإماراتيين ومساعدتهم على بناء هوياتهم الشخصية والوطنية.

يتم تمكين الطلاب جميعهم من خلال خطط التعلم المدروسة والممنهجة ومحددة الأهداف والمستمدة من تجربة التعليم الأمريكي الأصيل الذي يجمع بشكل خلاق بين التعليم الأكاديمية الجاد والابتكار ومهارات ريادة الأعمال والرفاهية للطلاب، وتمكينهم من الاستكشاف والبحث عن المعرفة لتحقيق أقصى قدر من الفهم والمعرفة.

لمزيد من المعلومات حول بيئة التعلم والمناهج التعليمية الممتازة التي تركز على الطلاب في القرن الحادي والعشرين في مدرسة اجنايت، يرجى زيارة: https://igniteschool.ae/

لمزيد من المعلومات حول القبول والتسجيل، يرجى زيارة: https://igniteschool.ae/apply/

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نبذة عن مدرسة اجنايت:

افتتحت اجنايت أبوابها أمام طلبتها في سبتمبر 2018، لتضع بين أيديهم حرمًا مدرسيًا متعدّد الأغراض في قلب منطقة الورقاء 3 في دبي. وشرعت منذ ذلك الحين تقدّم لطلبتها تعليمًا ميسور التكلفة يتماشى مع ثقافة البلاد، وذلك وسط بيئة تعليمية ترعى الثقافة الإماراتية واللغة العربية والقيم الإسلامية. تختصّ المدرسة بتدريس المنهج الأميركي، والذي بدوره يدرّسه معلّمون معتمدون ومعلّمون متخصّصون يحملون الجنسية الأميركية، ما يضمن حصول الطلبة على دروس شاملة ومتنوعة تركّز على تطوير هوية الطالب الشخصية.

تضمّ المدرسة 25 مرفقًا متميّزًا، بما في ذلك مسبحًا بطول 25 مترًا مع غرفة لتبديل الملابس، و86 مرفق تعليم وغرفة صلاة، وملاعب تنس وكرة سلة، فضلًا عن مسرحي صندوق أسود ومختبرات مخصّصة للعلوم والفنون، وحديقة خارجية، وخمس قاعات ضخمة وملعب كرة قدم، ومكتبتين.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم اجنايت ببلورة بيئة تعليمية مستدامة تتمحور حول الطالب في القرن الحادي والعشرين، كما والتحسّن باستمرار لتزويد طلبتها بأفضل تعليم ممكن.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://igniteschool.ae/