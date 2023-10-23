الرياض، أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن قرار تعيين الأستاذ مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة، خلفًا للرئيس السابق الأستاذ فابريس سوسيني وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2024 بعد حصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

ويعدّ العبد الجبار، من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بمسيرة مهنية طويلة وبخبرات عملية تمتد لأكثر من 26 عاماً في القطاعين المالي والمصرفي، متمنيين له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

ووجه مجلس إدارة الشركة الشكر للرئيس التنفيذي السابق الأستاذ فابريس سوسيني، على جهوده الكبيرة التي استمرت لعدة سنوات في تعزيز مكانة الشركة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة، والمساهمة في تطوير فريق إداري يمتلك أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مشيدين بما حققته الشركة من إنجازات خلال فترة رئاسته.

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد العبد الجبار، قد شغل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية؛ أبرزها المدير العام للمخاطر في هيئة السوق المالية "CMA"، ومستشاراً لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، حيث عمل خلالها على عدد من المبادرات ضمن خطة الهيئة واستراتيجيتها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكان العبد الجبار ضمن فريق العمل الذي أشرف على طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام في السوق السعودي، ومثّل المملكة في عدد من اللجان بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وتضمنت رحلته العملية خبرات متنوعة بالقطاع البنكي في المملكة والتي امتدت لأكثر من 15 عام، عمل خلالها في إدارة الخزينة في بنك HSBC في لندن، و"سامبا " والبنك العربي الوطني، وكان ممن أسهم في تأسيس إدارة الحلول الاستثمارية المبتكرة في بنك "ساب".

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" تأسست عام 2017م لتكون ركيزة ومحفزاً رئيساً لنمو واستدامة سوق إعادة التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في سوق التمويل العقاري.

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نبذة عن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:

تأسست الشركة عام 2017م بصفتها شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف المساعدة في تحول سوق الإسكان المحلي، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في نشاط إعادة التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية.

تمكن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأفراد والجهات الطامحة للتمويل العقاري بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة وتنوع التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وكجزء من مهامها الرئيسية، تقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمويلاً قصير الأجل للممولين العقاريين لتوفير السيولة وتخفيف العبء على رأس المال، مما يتيح زيادة في النمو لقطاع التمويل العقاري وزيادة في معدلات تملك المساكن للمواطنين السعوديين. ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتجميع وحزم محافظ التمويل في أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف "مستقرة (A+)" من وكالة "فيتش"، وتصنيف "إيجابية (A2)" من وكالة "موديز"، وتصنيف "مستقرة (A-)" من "ستاندرد آند بورز".

وتملك الشركة فريق إداري استفاد من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ لتكون الشريك المفضل للممولين العقاريين في المملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات عن الشركة، الرجاء زيارة موقع https://srco.com.sa/en.