تركز مجموعة نيو للفضاء التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على الفرص التجارية الاستراتيجية وتقدم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الفضائية.

عيّن مجلس إدارة مجموعة نيو للفضاء برئاسة معالي المهندس/ عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مارتن بلانكين رئيساً تنفيذياً للمجموعة

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت مجموعة نيو للفضاء الشركة الوطنية الرائدة في قطاع الفضاء والتي تركز على توفير خدمات الاتصالات الفضائية عن تعيين خبير الاتصالات العالمي مارتين بلانكين في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

تسعى مجموعة نيو للفضاء الى تقديم خدمات فضائية من المملكة العربية السعودية الى العالم عبر أقمار صناعية من مختلف مدارات. وكجزء من مهمة المجموعة لتمكين قطاع الفضاء واستكشاف امكانياته، سوف تقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم حلول مبتكرة فيما يتعلق بالفضاء والاتصالات الفضائية، وسوف تقوم أيضا بعقد اتفاقيات مع شركات فضائية عالمية وتوطين الأنشطة الرئيسية في هذا القطاع. وبدورها كداعم رئيسي للابتكار، تهدف المجموعة لأن تصبح نموذجاً ملهماً وأن تقود العالم لمستقبل أفضل عن طريق تطوير إمكانات هذا القطاع الواعد.

وتماشياً مع الاستراتيجية الطموحة للمجموعة، عين مجلس الإدارة مارتين بلانكين رئيساً تنفيذياً للمجموعة، حيث يتمتع السيد بلانكين بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات والتقنية تزيد على 25 عاماً، والتي تؤهله للعب دور فعّال وحيوي للنهوض بالمجموعة ويحدث فرقاً كبيراً في أدائها.

شغل السيد مارتين العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية قبل قدومه إلى المجموعة أبرزها منصب الرئيس التنفيذي في " إكسا انفراستركشر" والتي توفر منصة بنية تحتية رقمية تربط ما بين أوروبا وأمريكا الشمالية. وكان قبل ذلك قد شغل منصب مستشار أول في وكالة استشارات البنية التحتية العالمية "سكويرد كابيتال" و المدير العام للمجموعة والرئيس التجاري في شركة " تيلسترا" بالإضافة الى كونه عضواً في لجنتها التنفيذية، عُِين أيضا مديراً تنفيذاً ل " تيلسترا قلوبل" والتي تحولت تحت قيادته لشركة تقدم خدمات رائدة في آسيا والمحيط الهادئ.

وقال مارتين بلانكين: "إنه لشرف حقيقي أن أقود مجموعة نيو للفضاء في فترة يشهد فيها قطاع الفضاء تحولات سريعة مع فرص واسعة للتطور والتغيير ما يجعل توقيت إطلاق المجموعة مثالياً. نؤمن أننا من خلال وضع احتياجات العملاء في صميم كل ما نقوم به وعبر الاستفادة من الأصول الحالية في القطاع إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات الجديدة، سنكون قادرين على أن نصبح علامة تجارية فعالة ومنافسة في اقتصاد الفضاء العالمي وشركة وطنية مؤثرة في قطاع الفضاء العالمي".

مجموعة نيو للفضاء مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتركز بشكل أساسي على الفرص الاستراتيجية والتجارية في قطاع الفضاء. وتهدف الشركة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة وتنمية رواد الأعمال الواعدين في مجالات تقنية الفضاء في المملكة والعالم. وتماشياً مع رؤية السعودية لعام 2030، تدعم المجموعة التطلعات الوطنية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة وتوطين التقنيات ونقل المعرفة. وأيضا تعمل مجموعة نيو للفضاء على تعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الفضاء وتوفير الفرص لتحقيق التنوّع وزيادة فرص العمل وتسريع تحول اقتصاد المملكة العربية السعودية.

نبذة عن مجموعة نيو للفضاء

مجموعة نيو للفضاء هي شركة خدمات فضائية عالمية مقرها المملكة العربية السعودية، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات عبر الأقمار الصناعية والتي تشمل خدمات الاتصالات الفضائية ورصد الأرض والاستشعار عن بعد والملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء. كما أنها ستستثمر في قطاعات الفضاء المختلفة وتقنياته. وتُعد المجموعة إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وعامل تمكين أساسي لأهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والابتكار وتوفير فرص العمل. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.neospacegroup.com

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