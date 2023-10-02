قسطنطينوس ميكايل يجلب معه خبرة تتجاوز 25 سنة بما يتيح له تولّي قيادة المجموعة إلى مرحلة جديدة من النمو التجاري

يسرّ مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا الإعلان عن تعيين قسطنطينوس ميكايل في منصب الرئيس التجاري ليقود استراتيجية النموّ التجاري للعلامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يملك قسطنطينوس ميكايل خبرة تمتدّ على 25 عاماً في هذا المجال وسيسخّر خبرته الواسعة لتولّي مهام منصبه الجديد. وخلال مسيرته الحافلة بالنجاحات، شغل مناصب مختلفة في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا، حيث أثبت تميّزه بصورة مستمرّة في مجال التسويق، المبيعات، تحويل الأعمال وتطوير المشاريع. يشكّل تعيين قسطنطينوس منعطفاً حاسماً بالنسبة إلى مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتسلّم قيادة المجموعة إلى مرحلة جديدة من النموّ والتطوّر. ولا شكّ في أنّ سجلّه الحافل بالإنجازات سيساهم في ترسيخ مكانة العلامة في قطاع الضيافة الذي يشهد منافسة في المنطقة.

قبل انضمامه إلى مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، شغل قسطنطينوس مناصب رفيعة لدى عدد من المؤسسات المرموقة، نذكر منها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة ميدان، مِراس القابضة، شركة ماجد الفطيم العقارية، سامسونغ ورويال نوميكو. ويتمتّع قسطنطينوس بخبرة استراتيجية واسعة في مجالات مختلفة، مما يجعله مؤهلاً لقيادة العمليات التجارية للعلامة. وفي هذا السياق، صرّح فهد كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "يسرّنا الترحيب بقسطنطينوس بصفته الرئيس التجاري الجديد للمجموعة. تتوافق خبرته الواسعة ونهجه المبتكَر تماماً مع أهداف شركتنا، ونحن على أتمّ الثقة بأنّ قيادته سترتقي بعلامتنا إلى أعلى المستويات وستساهم في نجاحنا المستمرّ".

من جهة أخرى، أعرب قسطنطينوس عن امتنانه عقب تعيينه قائلاً: "يشرّفني أن أتقلّد منصب الرئيس التجاري لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، الشرق الأوسط وأفريقيا. لقد اطّلعت عن كثب على مسيرة العلامة لتصبح رقماً صعباً في قطاع الضيافة في المنطقة. ومن هذا المنطلق، أتطلّع بفارغ الصبر إلى دعم الاستراتيجية التسويقية التي تنتهجها ميلينيوم، التركيز على تحقيق الإيرادات، رفع الكفاءة التشغيلية، تعزيز اتفاقيات التعاون مع الأطراف الثالثة، اعتماد أفضل الممارسات في قطاع الضيافة، تحقيق التكامل العمودي، بناء التوافق مع أصحاب المصلحة والتحديد الاستراتيجي لمؤشرات الأداء الرئيسية بما يتماشى مع أهدافنا الشاملة".

تعكس رؤية قسطنطينوس ميكايل والتزامه الثابت تفاني مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا في تقديم تجارب استثنائية ودفع عجلة الابتكار إلى مستويات جديدة في قطاع الضيافة الذي يشهد تطوّراً مستمراً.

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